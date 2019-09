Provod bude do zimy ve Slavii hostovat, pak do Edenu přestoupí

před 1 hodinou

Nová posila fotbalistů Slavie Lukáš Provod se s mistrovským klubem dohodl na smlouvě do června 2024. Dvaadvacetiletý levonohý univerzál bude v Edenu po příchodu z Českých Budějovic nejprve do zimy hostovat z Plzně, které patřil, a až poté ho pražský klub získá natrvalo na přestup.

"Zní to neuvěřitelně. Je to krásný příběh. Hrozně rychle se to seběhlo. Jsem strašně šťastný, že můžu být v Edenu. Chtěl bych pomoci Slavii k cílům, které má před sebou," uvedl pro klubový web Provod, který od jarní části minulé sezony hostoval v Českých Budějovicích.

"Nerozhodoval jsem se ani minutu. Pro mě je to skvělá výzva, na kterou se ohromně těším. Slavie je největší klub v Česku a aktuálně nejúspěšnější, takže bylo jasno," doplnil Provod.

Slávisté ho angažovali jako náhradu za levé křídlo Jaromíra Zmrhala. "Po odchodu Jardy jsme hledali levonohého záložníka. Lukáše jsme skautovali už ve druhé lize, kde patřil k nejlepším hráčům Budějovic," řekl trenér Jindřich Trpišovský. "V mládežnických výběrech patřil mezi nejlepší hráče, bohužel ho zabrzdilo zranění a rok nehrál. Jak hrál skvěle druhou ligu, tak na to navázal v lize. Je univerzální. V ofenzivní části je schopen zahrát tři čtyři posty. Navíc je velmi silný v driblinku, má asi metr devadesát a je to hrozně pracovitý hráč," prohlásil kouč Slavie.

"Je to hráč z kategorie velmi zajímavých, ve kterém vidíme potenciál do budoucna a kterého bychom postupně chtěli rozvíjet. Má parametry pro velký fotbal. Víme, že má jen sedm ligových startů, ale může udělat obrovský progres a máme v plánu s ním postupně pracovat tak, aby se v budoucnu stal důležitou součástí Slavie," dodal Trpišovský.

Provod dal v sedmi ligových zápasech této sezony dvě branky. Odchovanec Plzně v minulosti hostoval také v druholigovém Sokolově, do A-týmu Viktorie se nedostal.