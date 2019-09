Slavia v nastavení ztratila výhru s oslabenou Opavou, na Plzeň má náskok tří bodů

před 36 minutami

Od 12. minuty fotbalisté Slavie sice na půdě Opavy hráli přesilovku, nakonec ale v osmém kole nejvyšší české soutěže brali jen bod.

Slavia musela řešit chvíli před zápasem nepříjemné potíže. Brankáře Koláře do hry nepustily problémy se zády a místo něj chytal Kovář. Trenér Pražnů Trpišovský udělal po středeční výhře 1:0 nad Kluží a postupu do základní skupiny Ligy mistrů i další změny. Do základní sestavy se nově dostali Holeš, Frydrych, Zelený, Hušbauer a Hilál.

Hosté byli od začátku aktivní a brzy se dostali do velké výhody. Unikající Hilál upadl před vápnem po souboji se Svozilem, sudí Berka sice nejprve faul neodpískal, ale po zásahu od videorozhodčího a zhlédnutí záznamu původní výrok přehodnotil a domácího stopera vyloučil.

Slávisté přesilovku rychle využili. Nejprve sice po centru od Hušbauera chytil Součkovu hlavičku brankář Šrom, ale ve 24. minutě Holeš přízemním centrem našel Olayinku, který nadvakrát dorazil míč do opuštěné branky. Z dálky pak několikrát napřáhl Stanciu, ale ani jednou se neprosadil.

Rumunský záložník mohl přidat pojistku také hned na startu druhého poločasu, ale jeho prudkou střelu z ostrého úhlu vyrazil gólman Šrom na roh. Slavia proti deseti dlouho kontrolovala hru a nepouštěla Slezany do šancí. Po hodině hry Stanciu z přímého kopu mířil do levého horního rohu brány, ale Šrom povedeným zákrokem vytěsnil míč mimo.

Opava zahrozila po centru Hrabiny, Žídek ale poslal balon nad břevno. V první minutě nastavení už mohl domácí kapitán slavit. Nehlídaný Manzia z pravé strany nacentroval do vápna, gólman Kovář míč netrefil a Žídek na zadní tyči poslal balon do odkryté branky.

Slavia inkasovala poprvé po sedmi soutěžních zápasech a v ligové sezoně dostala teprve druhý gól. Červenobílí zároveň potvrdili, že se jim v přesilovkách moc nedaří. V minulém ročníku prohráli v Ostravě 1:2, přestože hráli podobně dlouho v převaze po vyloučení Milana Baroše. Pražané utrpěli druhou ztrátu v sezoně, ve čtvrtém kole remizovali na půdě jiného slezského celku Karviné.

Jablonec vyhrál bitvu o třetí místo

Fotbalisté Jablonce zvítězili v přímém souboji o třetí místo nad Ostravou 2:1 a částečně napravili minulý debakl 0:4 v Příbrami. Severočeši rozhodli už v úvodních 13 minutách, kdy se trefili Jan Krob a Vladimir Jovovič.

V 80. minutě snížil střídající Milan Baroš. Jablonec doma v nejvyšší soutěži zvítězil pojedenácté za sebou a s Baníkem bodoval v 17 z posledních 18 ligových utkání. Ostrava je v tabulce před reprezentační přestávkou šestá.

Tepličtí první ligy s Karvinou 0:0 a neodpoutali se z posledního místa tabulky, byť mají k dobru odložené domácí utkání s Mladou Boleslaví. Teplice nevyhrály v soutěži počtvrté za sebou, naopak Karviná neprohrála podruhé za sebou. Trenér Severočechů Stanislav Hejkal po skončení utkání dostal červenou kartu za protesty a byl vyloučen jako první kouč v české nejvyšší soutěži.

České Budějovice přehrály Zlín 2:0. Tři body zajistili nováčkovi svými góly Patrik Brandner ve 23. minutě a střídající Michael Rabušic v závěru utkání. Budějovice poprvé v sezoně zvítězily doma, bodovaly po třech porážkách za sebou a posunuly se na 13. místo tabulky. Dvanáctý Zlín má po druhé ligové prohře po sobě o bod více.

8. kolo první fotbalové ligy:

SFC Opava - Slavia Praha 1:1 (0:1)

Branky: 90.+1 Žídek - 24. Olayinka. Rozhodčí: Berka - Kubr, Vaňkát - Zelinka (video). ŽK: Simerský, Šulc, Zapalač - Souček. ČK: 12. Svozil (Opava). Diváci: 4795.

Opava: Šrom - Hrabina, Simerský, Svozil, Žídek - Zavadil, Schaffartzik - Jurečka (84. Manzia), Šulc (82. Juřena), Mondek (62. Zapalač) - Dedič. Trenér: Kopecký.

Slavia: Kovář - Holeš, Kúdela, Frydrych, Zelený - Souček - Masopust (60. Van Buren), Stanciu (78. Tecl), Hušbauer, Olayinka - Hilál (67. Škoda). Trenér: Trpišovský.

FK Jablonec - Baník Ostrava 2:1 (2:0)

Branky: 9. Krob, 13. Jovovič - 80. Baroš. Rozhodčí: Dubravský - Horák, Poživil. Bez karet. Diváci: 3017.

Jablonec: Hrubý - Holík, Plechatý, Břečka, Krob - Hübschman - Jovovič (90. Chramosta), Považanec (85. Pilík), Sýkora - Matoušek (68. Kratochvíl) - Doležal. Trenér: Rada.

FK Teplice - MFK Karviná 0:0

Rozhodčí: Houdek - Hrabovský, Novák. ŽK: Trubač, Ljevakovič, J. Mareš, Vondrášek - Ndefe, Rundič, Smrž. ČK: Hejkal (trenér Teplic). Diváci: 3169.

Teplice: Grigar - Vondrášek, Jeřábek, Shejbal, P. Mareš - Žitný, Ljevakovič, Trubač (64. Vyhnal), Kučera, Moulis (80. Royo) - J. Mareš. Trenér: Hejkal.

Karviná: Hrdlička - Ndefe, Kouřil, Rundič, Čonka - Ba Loua (90.+3 Krivák), Janečka, Hanousek, Bukata (59. Petkov), Guba (66. Smrž) - Petráň. Trenér: Straka.

Ostrava: Laštůvka - Fillo, Šindelář, Procházka, Fleišman - Reiter (63. Holzer), Jánoš, Jirásek (63. Diop), De Azevedo - Kuzmanovič, Smola (68. Baroš). Trenér: Páník.

Dynamo České Budějovice - Fastav Zlín 2:0 (1:0)

Branky: 23. Brandner, 84. Rabušic. Rozhodčí: Hrubeš - Blažek, Hock. ŽK: Čavoš - Džafič. Diváci: 3447.

Č. Budějovice: Staněk - Čolič, Havel, Kulhánek, Provod - Brandner, Havelka (79. Novák), Javorek, Čavoš, Schranz (88. Helešic) - Ledecký (72. Rabušic). Trenér: Horejš.

Zlín: Dostál - Hlinka, Buchta, Azackij (73. Pejša) - Fantiš, Jiráček, Podio (4. Železník), Mašek, Čanturišvili - Džafič (65. Hnaníček), Poznar. Trenér: Csaplár.