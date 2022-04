Podceňovaná role, to je pro Plzeň ideální pozice pro zisk titulu, říká Vlček

Bývalý reprezentační obránce Petr Vlček, bronzový z Poháru FIFA 1997 a účastník mistrovství Evropy 2000, rozdělil svou českou ligovou kariéru mezi dva kluby: ve Viktorii Plzeň začínal a končil, ve Slavii Praha zažil nejúspěšnější období včetně dvou triumfů v Českém poháru 1997 a 1999. Na vzájemném souboji bude nejspíš přítomný, fandit bude Plzni, kde vyrůstal. "Ale jen vnitřně," prozrazuje.

Proč jenom vnitřně? Bojíte se odhalit, který klub má vaši přízeň?



Je možné, že se na utkání dostavím pracovně, ale ještě to není úplně jisté. Pracuju už dvanáct let u policie, když se vydám na stadion služebně, budu plnit úkoly a nemohu se oddávat fandění.

K oběma klubům máte vřelý vztah, zažil jste v jejich dresu mnoho pěkného. Proč dáváte přednost Viktorii?

Tahle utkání jsou pro mě vždycky těžká. Ale ne zas tak moc, protože pocházím ze západních Čech a ve Viktorce jsem vyrůstal, jsem Plzeňák, i když jsem strávil ve Slavii nějakou dobu. A budu na ni vždycky rád vzpomínat.

Bylo to v v letech 1996-2000, kdy Viktoria Plzeň znamenala v českém klubovém fotbalu maximálně lepší průměr. Kdyby byla tehdy na vrcholu, šel byste do Prahy?

Nejspíš ne, i když se čas vrátit nedá a nemá ani cenu to probírat. Dneska však plzeňští fotbalisti nemusejí do Prahy odcházet, protože podmínky mají výborné. I když se nyní přetřásá, jak se shání strategický partner a nový majitel, od doby, kdy já odházel do Slavie, se klub někam posunul.

Vrátil jste se do Plzně, udržujete s někým ze Slavie nadále kontakt?

Vídám se s nimi. Občas chodím hrát za Top Real nebo za Sigi Team, tak se vidíme. Například s Uldou (Ivo Ulich), s nímž jsem byl i na vojně v Karlových Varech, Robertem Vágnerem, Martinem Müllerem, s bratry Došky.

Jak vidíte vzájemný souboj, kdo má v něm větší naděje na úspěch?

To je přesně zápas, který nemá favorita a může dopadnout jakkoliv. Plzni se daří výsledkově, herně zajímavější je spíš Slavia. Jako Plzeňák bych to přál domácím a pro závěr ligy by její vítězství bylo i hodně zajímavé, jak by ligou zamotalo.

Počkejte, Plzeň o bod vede, jen by odskočila. V čem by se to zamotalo?



Konec ligy je kolikrát takový, že všichni najednou ztrácejí body a titul na někoho nakonec zbude. Tak to často bývá, jen občas někdo vysloveně uteče. Já fandím Viktorce a věřím, že zápas zvládne, byť možná aktuálně má Slavia formu o něco lepší. Z vlastní zkušenosti však také vím, že když se přidává k domácí lize ještě evropský pohár, málokdy se daří zvládnout obě fronty. Plzeň to má jednodušší, protože se může soustředit jen na jednu soutěž.

Viktoria vítězí převážně o jediný gól. Je to pouze štěstí, nebo její vnitřní síla?

Výhra o gól přináší tři body, jako když někomu nasypete búra. Svědčí to hlavně o tom, že tým pracuje dobře dozadu a dostává minimum gólů. Hraje účelně. Když pak má hráče, který dokáže i nějaký dát, je to rozhodující. Chápu, že pro fanoušky je přitažlivější výsledek 5:2 víc ne 1:0, ale body to přináší.

Kde vidíte přednosti či slabiny obou týmů?

Nevím, jak jsou na tom po reprezentačních zápasech kádry zdravotně. A především jak je na tom plzeňský útočník Beauguel, to je velká síla. I když slávistická obrana by si s ní měla poradit. Není tajemstvím, že Viktorka má nebezpečné standardky, je u toho Horvi (asistent trenéra Pavel Horváth), který umí něco vymyslet. Slavia je komplexní tým, který hraje zajímavý rychlý fotbal. Má silné kraje, jaké mívala Plzeň v době největších úspěchů. Jasného favorita opravdu nevidím.

O úspěchu rozhodují osobnosti. Které vidíte jako nejvýraznější?

Jak už jsem říkal Beauguel, který je gólový, a každý mančaft potřebuje střelce. K tomu je hromada hráčů na černou práci, kteří udrží vzadu nulu. Brání celý tým, střelec je však výjimečný. Koho vyzdvihnout ve Slavii? Už jsem říkal, komplexní tým, těžko se na někoho připravovat.



Jako bývalý reprezentační stoper určitě sledujete počínání hráčů ve středu obrany. Plzeň spoléhá na české trio Hejda-Kaša-Pernica, Slavia na duo cizinců Ousou-Kačaraba, často zaskakuje záložník Holeš, vracejí se však rekonvalescenti Hovorka a Kúdela. Kdo se vám líbí víc?

Mě strašně zaskočilo, když jsem si spočítal, kolik je ve slávistické základní sestavě v evropských pohárech českých fotbalistů. Strašně málo, brankář, pak jeden, maximálně dva. Zaráží mě to, je to extrém. A ptám se, jestli čeští hráči neztrácejí motivaci. Pak se divíme, že skoro nemá kdo hrát za nároďák. Za nás tolik cizinců tady nebylo. Ale to je trend, celosvětový, s tím nic nenaděláme. Nedokážu si představit ani spolupráci v klubu, protože nemyslím, že by na tom byli všichni jazykově tak dobře. Vím, o čem mluvím, hrál jsem v Belgii, Řecku, Německu, také tam bylo hodně cizinců. Komunikace nebude jednoduchá.

Zmínil jste se, že honit dva cíle může být pro Slavii zátěží. V čem?

Slavia v Evropě jede a dělá mi to velkou radost. Vyhraje se jednou, dvakrát, postoupí se, sebevědomí narůstá, ale pak se soustředit na domácí ligu může být problém, koncentrace lehce povolí. K tomu únava. Zápasů mají hodně, i když to trenér točí, zraněním se nevyhne. Proto je to složité.

Má tedy Plzeň šanci vyhrát ligu?

Pro ni je to ideální stav. Odepisovaná, nemá co ztratit. Když ho nezíská, nic se neděje, pro Slavii to bude neúspěch.

Vzadu číhá Sparta, při vzájemném souboji prvního s druhým minimálně jeden ztratí. Mohou rudí ještě do boje o titul promluvit?

Osudem Sparty je vždycky bojovat o titul, a to tak i bude. Nečíhá vzadu, možná teď v tabulce, ale cíle má vždycky nejvyšší. Pořád po něm kouká a nezabalí to nikdy. Může do toho vlítnout, jak jsem říkal, ke konci ligy přibývají zranění, únava, nervozita, je to pořád ještě otevřené.

Váš tip na výsledek?

Jedna nula pro Plzeň. Jako tradičně o gól.