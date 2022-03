Prožíváme nelehkou situaci, přiznal Kolář. Kvůli Tvrdíkově léčbě odmítl reprezentaci

Brankář fotbalové Slavie Ondřej Kolář se z osobních důvodů omluvil z národního týmu a uplynulou reprezentační přestávku trávil s rodinou a přítelkyní Janou, jejíž otec a zároveň šéf klubu Jaroslav Tvrdík se léčí z onkologického onemocnění. "Chtěl jsem být s nimi, prožíváme nelehkou situaci," vysvětlil gólman.

Pro nedělní ligový šlágr na půdě vedoucí Plzně ale bude Kolář připraven. "Je to velký zápas. Těšíme se moc, pro tahle utkání to hrajeme," vyhlíží sedmadvacetiletý brankář atraktivní střet.

Obhájce titulu se podle něj hodlá před nadstavbou vrátit do čela tabulky. "Všichni vědí, že Plzeň je o bod před námi. My si první místo chceme vzít zpátky. Pojedeme tam s tím, že budeme chtít vyhrát," vyhlásil Kolář.

Jeho tým s Plzní v posledních osmi soutěžních duelech včetně finále poháru neprohrál a z toho sedmkrát zvítězil. Přesto Kolář čeká náročnou bitvu.

"Bude to ohromně těžké, zápasy v Plzni nikdy nebyly jednoduché. Soupeř má teď výbornou formu, hraje dobře, sbírá body, nedostává góly. Ale věřím, že i my jsme zpátky v optimální formě a zápas zvládneme," doufala opora červenobílého mužstva.

Včetně loňského finále poháru Pražané v Plzni třikrát za sebou zvítězili a pokaždé výsledkem 1:0. "Byl bych moc rád, kdybychom na to navázali. Ale Plzeň je v této sezoně v jiné formě než v předchozích zápasech a utkání bude ohromně těžké," zopakoval Kolář.

"Všichni vědí, že tenhle zápas hodně napoví o tom, jak základní část skončíme. Oba týmy chtějí uspět, aby měly lepší výchozí pozici v nadstavbě. Oni i my chceme být první, takže ten zápas bude hodně bojovný a myslím, že i hodně nervózní," odhadoval.

Na konci října při porážce 0:2 v úvodním vzájemném souboji v tomto ročníku obdržela Plzeň v Edenu hned tři červené karty. "Bude to na morálku. Tyhle zápasy jsou vždy vyhrocené, takže si musíme dát pozor na zbytečné fauly nebo řeči. Věřím, že i v tomhle budeme zkušení," prohlásil Kolář.

Šlágr budou stejně jako nedávné derby řídit rozhodčí z Polska. "Já tohle beru ku prospěchu. Pískali nás v derby a utkání zvládli velice dobře. Tyhle zápasy jsou pro rozhodčí těžké a myslím, že by to mohlo pomoct," mínil Kolář.

Fanoušci obou klubů se "nemusejí" a dá se očekávat vyhrocená atmosféra. Šlágr bude vyprodaný.

"Já si tyhle zápasy užívám strašně moc. Když byla covidová doba a lidi nemohli na stadion, tak to bylo takové smutné. Samozřejmě by bylo ideální, kdybychom hráli doma před našimi fanoušci. Ale za mě je lepší, když lidi jsou i venku, má to jiný náboj," podotkl Kolář.