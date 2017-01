Plzeňská posila Janža se souboje s Limberským o místo v sestavě nebojí. Je tu legendou, říká

před 33 minutami

Slovinská posila fotbalové Plzně Erik Janža věří, že Viktoria je výrazně lepší klub než Maribor a že na západě Čech bude mít ideální podmínky pro další rozvoj. Souboje s Davidem Limberským o místo na levé straně obrany, se nebojí.

Plzeň - Ačkoli měl jisté místo v sestavě nejlepšího slovinského klubu NK Maribor, rozhodl se Erik Janža přijmout nabídku českého mistra Plzně a podepsat smlouvu na dlouhých 4,5 roku. Slovinský fotbalista totiž věří, že Plzeň je výrazně lepší klub než Maribor a že na západě Čech bude mít ideální podmínky pro další rozvoj. Nebojí se ani toho, že bude muset o místo v sestavě na levé straně obrany bojovat s místní ikonou Davidem Limberským.

"Viktoria je podle mě větší klub než Maribor. Ten je nejlepším klubem ve Slovinsku, ale Plzeň v Česku, které je mnohem větší než Slovinsko. Ani jsem nečekal, že tu budeme mít tak dobré tréninkové podmínky, jaké tu jsou. Opravdu věřím, že jsem si polepšil," řekl Janža v rozhovoru s novináři po prvním tréninku v plzeňském dresu.

"Viktoria je podle mě pravý klub pro to, abych se stal ještě lepším hráčem. Pro svůj rozvoj tu mám vše potřebné a je to jen na mně. O jiných nabídkách nevím, protože když mi agent řekl o nabídce Plzně, měl jsme hned jasno. Je to podle mě správná volba. Jsem moc rád, že tu jsem," dodal.

Je si však vědom toho, že ho v Plzni čeká mnohem těžší boj o základní sestavu. "Vím, že na mé pozici hraje David Limberský, který je tu legendou. Neřekl bych, že se s ním budu o místo prát. Je to velmi dobrý hráč a já musím co nejlépe trénovat a snažit se odvádět dobrou práci, abych trenérovi ukázal, že i já jsem dobrý. Pak bude na trenérovi, koho vybere. Teď máme dva měsíce na přípravu a pak uvidíme," prohlásil sebevědomě.

Nebojí se toho, že by ho ve třiadvaceti letech limitoval nedostatek zkušeností. Už totiž stihl odehrát pět sezon ve slovinské lize, kde má přes sto startů. A nakoukl i do slovinské reprezentace. "Takže zkušeností mám dost. Teď jsem zvolil tuto cestu, abych se posunul ještě dál jako hráč," dodal.

O Plzni měl přehled i díky tomu, že Viktoria v létě 2013 bojovala o Ligu mistrů právě s Mariborem. Tehdy tam sice Janža ještě nehrál, protože oblékal dres Domžale, ale zápasy viděl. "Pamatuji si hlavně na Pavla Horvátha, který Maribor porazil v podstatě sám. Vím, že i současná Plzeň má velmi dobrý tým. Z české ligy pak znám hlavně Spartu a Slavii, kam šel teď ze Slovinska jeden Chorvat (Marko Alvir). A také Bohemians, kde hrával Elvis Bratanovič. Věřím, že brzy toho budu vědět o českém fotbale víc," prohlásil.

Rovněž si je vědom toho, že se bude muset naučit česky, aby lépe rozuměl spoluhráčům. "Umím zatím trochu anglicky, i když to není ideální. Budu se snažit naučit česky. Pár slovíček rozumím, protože je to podobné slovinštině. Ale kluci nesmějí mluvit tak rychle. Když si čtu, tak rozumím lépe, než když se mluví v kabině. Neměl by s tím ale být problém," věří.

