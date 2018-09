Plzeň v depresi versus nabuzená Sparta. Obhájce titulu čeká klíčový zápas

před 1 hodinou

Už několik let nejela Sparta do Plzně s takovým sebevědomím jako letos. Oba rivalové jsou totiž před dnešním šlágrem v absolutně rozdílné pozici.

Plzeň - Porážka 0:3 v Jablonci nemohla pro Plzeň přijít v horší čas. Pouhé čtyři dny po výbuchu na severu Čech čeká Limberského a spol. rozjetá Sparta, a pokud domácí ztratí všechny tři body, mohou se její pražští rivalové dostat do nepříjemného trháku.

V případě vítězství Sparta odskočí Viktorce na pět bodů, a jestliže Slavia vyhraje v Ostravě, nabere na Západočechy šestibodový náskok.

"Pro nás je zápas hodně důležitý, protože jsme venku dvakrát za sebou zaváhali a ještě to byly docela vysoké porážky. Na jednu stranu je Sparta možná ideální soupeř, jak to odčinit, když se to povede, ale musíme podat úplně jiný výkon, než jsme podali naposledy," uvědomuje si záložník Jan Kopic.

Poslední dva venkovní duely skončily pro obhájce titulu katastrofálně. Na Slavii padl 0.4, v Jablonci inkasoval pouze o branku méně. V obou duelech však domácím absolutně nestačil.

"Jestli je porážka Plzně v Jablonci výhoda nebo nevýhoda? Je to prostě fakt. Venku a doma je Viktoria trochu odlišná a navíc pořád má tým, který se bezesporu dokáže připravit na velké zápasy," odmítá roli favorita sparťanský kouč a sportovní ředitel Zdeněk Ščasný.

Podle kapitána letenského týmu Josefa Šurala to může vypadat, že dva pohlavky do plzeňských tváří můžou Viktorii probrat, že se svěřenci trenéra Vrby posadili zase zpátky na zadek. "Ale já myslím, že je to úplně jedno. Co vím, tak většina z nich Spartu nesnáší. Takže je úplně jedno, zda poslední zápas prohráli, nebo vyhráli. Půjdou do toho na 100 procent a očekávám od nich úplně jiný výkon," zamýšlí se Šural.

Sparta se naopak nachází v dobré náladě. Sice je to euforie křehká, podložená především dvěma posledními zápasy, ale i tak - za poslední dva roky na Letné taková spokojenost nepanovala.

"Ve Spartě už to trochu stabilizovali, víc si na sebe zvykli. Sparta vypadá tuto sezonu silnější. Rozehrál se Stanciu, je vidět, že je to pan fotbalista. Tetteh dává góly, Kanga umí vystřelit z dálky," upozorňuje Kopic. "Vypadají už víc jako tým, ale není to nic, co bychom nemohli porazit," dodává druhým dechem.