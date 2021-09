Plzeň - Sparta. V šlágru sedmého kola půjde i o první místo v tabulce

Po pauze vyhrazené pro mezinárodní fotbal je zpět i česká Fortuna:Liga. A hned první hrací den sedmého kola nabídne opravdovou lahůdku a velký šlágr. Střetnou se totiž první dva celky ligové tabulky, navíc v nedávné historii i velcí rivalové. V posledních letech sice Viktoria Plzeň i Sparta Praha zaostávají za úspěchy pražské Slavie, přesto jsou to obrovské pojmy. A navíc vstoupily oba celky do ligové sezony výborně a právem mohou pomýšlet na ty nejvyšší mety. Zatímco u letenských se to v podstatě čekalo, Západočeši po oslabení kádru byli v predikcích odborníků trošičku níž. Momentálně však tyto dva celky okupují první dvě místa, také proto, že Slavia má o duel méně a mohla by se mezi ně vklínit. Nás ale čeká určitě zajímavá podívaná.