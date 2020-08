Plzeň v Rakousku i podruhé zvítězila. Chce ale zlepšit produktivitu

Fotbalisté Plzně porazili St. Pölten 2:0, vyhráli i druhý zápas na soustředění v Rakousku a celkově třetí v letní přípravě bez inkasované branky. Po změně stran se v Jenbachu prosadili kapitán Jakub Brabec a Tomáš Chorý.

"Vítězství potěší. Velmi solidní zápas z naší strany. Jsem rád, že jsme vyrotovali sestavu a všichni chlapci, kteří byli fit a připraveni, naskočili do zápasu," řekl plzeňský trenér Adrian Guľa v nahrávce pro média. "Dobrý týmový výkon mužstva, stabilní defenziva, dva góly ze standardky, ale potřebujeme být produktivnější," přidal slovenský kouč.

Jeho svěřenci měli od začátku převahu, ale v prvním poločase ještě šance neproměnili. Viktorii se to poprvé povedlo v 50. minutě, kdy se obránce Brabec dobře zorientoval po rohovém kopu.

"Velmi dobrý úvod nejen herně a pohybově. Byly fajn i možnosti, které tam přicházely po velmi solidních kombinacích a rychlé hře. Ale na produktivitě musíme zapracovat," konstatoval Guľa.

St. Pölten, který minulý týden podlehl pražské Slavii 0:5, vyrovnal v 67. minutě, ale Schulzova branka neplatila kvůli ofsajdu. Další příležitosti rakouského týmu zlikvidoval gólman Jindřich Staněk.

Závěr patřil Plzni. Chorý nejprve trefil tyč, v poslední minutě si však střídající útočník spravil chuť a po Káčerově standardní situaci hlavou pojistil vedení českého vicemistra.

"Je to pochvala pro náš realizák, který na tom opravdu maká. Útočné standardky má na starosti Baky (Marek Bakoš). Víme, kam mám nabíhat, a snažíme se to furt zdokonalovat. Doufám, že to bude ještě lepší a budeme dávat ještě víc gólů," uvedl Chorý.

Ve druhém poločase za Viktorii poprvé nastoupila letní defenzivní posila Matěj Hybš. "Jsem šťastný, že jsem mohl nasát atmosféru zápasu a konečně nastoupit na 45 minut. Musím říct, že mi to úplně stačilo. Je znát, že jsem byl dlouho mimo, ale myslím, že se tady každým tréninkem posouvám, získávám další sebedůvěru a kondici. Snad to nebude trvat dlouho a budu v plné síle," řekl levý bek Hybš.

Západočeši, kteří už v přípravě porazili České Budějovice 2:0 a Altach 1:0, v pátek uzavřou rakouské soustředění proti rumunské Craiově. Plzeň se měla utkat i s Tirolem, ale ten duel zrušil.

Přípravné fotbalové utkání v Rakousku:

Viktoria Plzeň - SKN St. Pölten 2:0 (0:0)

Branky: 50. Brabec, 90. Chorý.

Sestava Plzně: Hruška (46. Staněk) - Havel (60. Řezník), Hejda (60. Kaša), Brabec (60. Pernica), Limberský (46. Hybš) - Bucha (46. Káčer), Kalvach (60. Hořava), Čermák (60. Matějka) - Kayamba (60. Kopic), Beauguel (60. Chorý), Kovařík (46. Ba Loua, 81. Alvir). Trenér: Guľa.