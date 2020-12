Plzeň dostala nevídaný výprask, na Slovácku prohrála 0:4. Trenér Guľa je v ohrožení

Na valašskomeziříčském náměstí se v neděli odpoledne uskutečnilo Vánoční setkání za Bečvu. Pořadatelé chtěli upozornit na to, že uplynuly tři měsíce od ekologické havárie, kdy 20. září do řeky Bečvy vypustil neznámý pachatel jedovaté látky, vodní biotop byl poškozen na asi 40 kilometrech toku v úseku pod Valašským Meziříčím až po Přerov. Do kafilerie odvezli rybáři více než 40 tun ryb.