Listkiewicz: Pískat Baroše, to je jak pískat Ligu mistrů. Volí podobnou taktiku jako Mourinho

před 1 hodinou

Praha - Pro české fotbalové sudí prý není lepší škola než pískat vyhrocený duel s Milanem Barošem. Kapitán Ostravy totiž umí vytvářet na sudí takový tlak, že se to podle předsedy komise rozhodčích Michala Listkiewicze dá přirovnat k náročnosti pískat Ligu mistrů.

"Nominovat rozhodčího na Milana Baroše, to je jako ho nominovat na Ligu mistrů. Když ho rozhodčí dokáže na hřišti zvládnout, může z něj vyrůst velký rozhodčí," řekl Listkiewicz v dnešním rozhovoru s novináři. "Milan volí podobnou taktiku jako trenér José Mourinho. Ten se také od začátku snaží mít vliv na rozhodčího a kontrolovat ho," dodal.

To potvrzuje i sudí Emanuel Marek, který řídil sobotní utkání Ostravy se Spartou a jako poslední si vyzkoušel Barošův tlak. "Přirovnání s Ligou mistrů sedí. Milan Baroš je hráč, který se utkání snaží řídit a dávat do toho úplně všechno. Připravoval jsem se na něj stejně jako na ostatní hráče v utkání, ale přesto mě překvapil svou bojovností, jak moc velký tahoun to pro Ostravu je. I ve svém věku do toho dal úplně všechno. Takhle se hraje o záchranu," ocenil Marek výkon Baroše, který mu ale při utkání zatápěl.

Podle Listkiewicze však Marek zvládl utkání poměrně slušně. "Byly tam dohady s Milanem Barošem, ale jinak pískal dobře. Pokud nebudeme dávat mladým rozhodčím tyto těžké zápasy, tak se nezlepší," míní Listkiewicz. S názory, že měl Marek zklidnit Baroše žlutou kartou, nesouhlasí.

"Nejdůležitější je verbální komunikace, než dávat brzo žlutou kartu. Je lepší dát hráči najevo, že je konec diskusí. Bývalý anglický sudí Mike Riley říkal, že rozhodčí je jako šerif na Divokém západě, co má v koltu deset nábojů, se kterými musí šetřit a zjednat si respekt, aniž by si náboje vystřílel," dodal Listkiewicz.

Marek ale připustil, že měl Barošovi udělit žlutou kartu za faul na Martina Frýdka v 78. minutě. "Jinak bych ale zásadní rozhodnutí neměnil. Za nimi si stojím. Přistoupil jsem k utkání tak, aby se hrál co nejlepší fotbal. Nechtěl jsem pískat každou maličkost. Možná bych jen trochu měnil taktiku vedení utkání," řekl sedmatřicetiletý sudí.