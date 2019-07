Petržela nesl odchod těžce, přiznal Šádek. A Limberský kvůli němu dokonce vyhrožoval

před 1 hodinou

Záložník Milan Petržela odehrál za Viktorii Plzeň 363 zápasů, ve kterých nastřílel 47 branek a byl u drtivé většiny úspěchů klubu za posledních deset let. Další už nepřidá, v západočeském klubu musel kvůli omlazování kádru skončit a odešel na Slovácko. Jak přiznal generální manažer Viktorie Adolf Šádek, nesl to velmi nelibě, stejně jako jeho věrný parťák David Limberský.

Petržela se podle Šádka stal nutnou obětí generační obměny Viktorie, která postupně přebudovává kádr, a přichází tak o legendy první úspěšné generace novodobé historie klubu.

"Milan neodešel z výkonnostních důvodů. Myslím, že by se s přehledem vešel do té čtyřky krajních záložníků u nás, protože byl zdravý a je pořád na českou ligu extrémně rychlý. Ale bohužel je mu 36 a my se rozhodli pro nějakou postupnou obměnu. Nesl to těžce, protože byl přesvědčený, že odchází jenom kvůli věku," řekl Šádek novinářům na soustředění v Rakousku.

Nepomohly ani přímluvy Petrželova dlouholetého spoluhráče a velkého kamaráda Davida Limberského.

"Chvilku vyhrožoval, pak se přimlouval, zkoušel všechny možné formy. Ale i tomu rozumím, protože to byla dvojka. Čuk a Gek, Pat a Mat, Bolek a Lolek a Limberský s Petrželou. To prostě neomrzí. I pro mě je to těžké, Milan je opravdu srdeční záležitost. I s tím vším, co jsme řešili, zůstane navždy vrytý. Kdybych měl tetování a někde si ty značky dělal, tak si možná tu jedenáctku a MP jako Milan Petržela nechám maličké vykérovat," usmíval se Šádek.

Samotnému Limberskému přitom vyprší smlouva za rok. "Nemám strach, že by mi ho někdo v šestatřiceti ukradl nebo že by ho někdo přeplatil, což snad ani nejde. Už jsem říkal, že v Plzni budou hrát frajeři, kteří na to mají výkonnost, a ne za zásluhy. Limba je tady, protože myslíme, že výkonnost zatím má a mít bude," upozornil Šádek.

Viktoria už ztrácela drajv

O poháry a ligový titul budou ovšem Plzeňští bojovat bez dalších opor, kromě Petržely budou chybět také matadoři Marek Bakoš a Dan Kolář, kteří ukončili kariéry a přesunuli se na funkcionářskou dráhu.

"Ti starší kluci ještě mohli dostat další smlouvu, ale časem by nás to semlelo. To bychom nerozdýchali, potřebovali jsme omladit kádr. Ač to trenér nerad slyší, už jsme trochu ztráceli drajv," podotkl generální manažer Viktorie.

V létě vedle zkušeného beka Adama Hlouška přivedl záložníky Lukáše Kalvacha, Christiána Herce, Dominika Janoška a dalšího mladíka útočníka Ondřeje Mihálika. "Ti noví kluci Ligu mistrů ještě nehráli. Možná nebudou mít v některých fázích až tak vysokou kvalitu, možná budou chybovat, ale mají obrovský předpoklad, zaujetí a nasazení pro hru. A ti kluci před nimi jim ukázali cestu. Věřím, že tohle by nás zase mohlo posunout vpřed," řekl Šádek.

Přijít by mohl i o další oporu Slováka Patrika Hrošovského. Sedmadvacetiletého záložníka údajně chce belgický šampion Genk a je připravený zaplatit přes 120 milionů korun. "Patrik je naprosto bezproblémový kluk. Nikdy jsem s ním neřešil žádný průšvih. S těmi hodnými dětmi zkrátka nemáte tolik práce, nejsou tak na očích. I když tady asi nevstřelil tolik branek, kolik by chtěl, tak pro Plzeň udělal strašně moc. A přiznávám, že bychom mu v odchodu nyní nemohli a ani nechtěli bránit," konstatoval Šádek.