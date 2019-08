Ostudný zápas. Ti, co hráli, to nebudou mít jednoduché, soptil jablonecký kouč Rada

před 44 minutami

Porážka 0:4 v sedmém kole Fortuna:Ligy v Příbrami rozpálila doběla trenéra severočeského týmu Petra Radu. "Odehráli jsme nejhorší utkání, co jsem v Jablonci," hřímal po zápase.

Loni v Příbrami nastříleli šest branek, letos fotbalisté Jablonce odjížděli od Litavky potupeni. Přestože se ještě v sobotu hřáli na druhém místě tabulky, od Rezka a spol. dostali čtyřgólový nářez.

"Odehráli jsme nejhorší utkání, co jsem v Jablonci. Z naší strany tam nebylo vůbec nic. Hlavně v prvním poločase," hodnotil Petr Rada zpackaný zápas pro klubový web.

Jablonec inkasoval už ve 2. minutě, po půlhodině hry pak přidal druhou trefu Michal Škoda. "Hráčům jsem o přestávce říkal, že buď z toho může být ostuda, nebo to můžeme zdramatizovat. Opticky jsme byli více na míči, přihrávali jsme si kolem šestnáctky, jenže žádnou větší šanci jsme si nevypracovali. Byli jsme znova potrestáni efektivitou domácích, Škoda i Rezek to trefili jako gól měsíce," dodal Rada.

Jeho svěřenci sice ve druhém předkole Evropské ligy hanebně vypadli s arménským Pjunikem Jerevan, začátek ligy ale rozehráli ve velkém stylu. V šesti zápasech si připsali 13 bodů, jedinou porážku si připsali na Letné.

A v sobotu druhou, ostudnou. "Je to pro nás hodně špatný výsledek, ale co je horší je naše hra. Ve všech směrech jsme byli horší a budeme si to muset rozebrat, tak aby se to neopakovalo. Musím si to nechat projít hlavou, ale pro všechny, co dnes nastoupili, to nebude jednoduché," láteřil kouč Rada.

Je to podruhé v krátké době, kdy emotivní trenér dal průchod svým emocím. Po demolici Slovácka 6:0 padla jeho kritika na vlastní fanoušky, kteří nahlas žádali Radovu rezignaci. Tehdy se ještě známý bouřlivák svého týmu zastal, teď ale čekají jablonecké hráče těžší časy.

"Budeme si to muset rozebrat, tak aby se to neopakovalo. Tímto výkonem se Jablonec prezentovat nesmí a nebude. Jelikož jsme dosáhli nějakých úspěchů a můžeme říkat, že u nás proběhly nějaké změny, takový výkon je neakceptovatelný," dodal nasupený kouč Jablonce.