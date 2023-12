Olomoucký Beneš dělal andělíčka, jeho gól ale na vítězství proti Slovácku nestačil

Fotbalisté Slovácka remizovali v 17. kole první ligy v Olomouci 1:1 a udrželi se před svým soupeřem o bod na třetím místě neúplné tabulky.

Olomoucký Vít Beneš dělá ve sněhu andělíčka na oslavu svého gólu do sítě Slovácka | Foto: ČTK

Duel na Andrově stadionu se odehrál jako jediný z dnešních původně pěti plánovaných utkání. Ostatní byly odloženy kvůli nezpůsobilému terénu stejně jako nedělní souboj mezi Ostravou a Plzní.

I přes celodenní práci technického úseku na olomouckém trávníku kvůli hustému sněžení v průběhu zápasu ležela sněhová vrstva.

Hosté navíc nastoupili v bílých dresech, což k diváckému zážitku také příliš nepřispělo. Olomouci se během rozcvičky zranil záložník Navrátil, kterého v základní sestavě nahradil Pospíšil.

Navzdory terénu, na kterém to většině hráčů očividně klouzalo, byly hned v úvodních pěti minutách k vidění tři nadějné šance.

Dvakrát zakončil mimo tři tyče olomoucký kapitán Breite a jen těsně vedle pravé tyče skončila hlavička hostujícího Trávníka.

Vzrušení pak přinesl také nepřesný odkop Heči, který se od zad Zorvana odrazil směrem k brance Slovácka.

Zhruba po 20 minutách rozhodčí zápas přerušil a povolal do akce technické pracovníky s lopatami na sníh, kteří znovu prohrnuli zasněžené čáry.

O první gól utkání se málem postaral hostující záložník Havlík, jehož povedená dalekonosná střela orazítkovala břevno Digaňovy branky.

Gól však brzy na to padl na druhé straně hřiště, kde se do odraženého míče z prvního doteku opřel Beneš a poslal Olomouc krátce před skončením prvního poločasu do vedení. Svůj druhý gól v ligové sezoně oslavil na stále zasněženém povrchu Androva stadionu symbolicky andělíčkem.

Slovácko přebralo na začátku druhého dějství iniciativu a Juroška se dvakrát dostal do zakončení, branku však netrefil.

Vzápětí rozhodčí Kvítek nařídil po zásahu VAR pokutový kop za ruku Vraštila a Daníček přízemní střelou k levé tyči srovnal stav. V ročníku nejvyšší soutěže se trefil poprvé.

Hosté poté mohli jít do vedení, ale Kohút a Cicilia závar v pokutovém území Olomouce ke vstřelení branky nevyužili.

V průběhu druhé půle příliš šancí k vidění nebylo. Rozhodnout mohl střídající Mihálik, jehož hlavičku vyrazil Digaňa na roh.

Hanáci vyhráli jediné z posledních šesti kol, naopak celek z Uherského Hradiště bodoval v nejvyšší soutěži popáté za sebou.

17. kolo první fotbalové ligy:

SK Sigma Olomouc - 1.FC Slovácko 1:1 (1:0)

Branky: 42. Beneš - 59. Daníček z pen. Rozhodčí: Kvítek - Kubr, Černoevič - Zelinka (video). ŽK: Pospíšil, Ventúra, Saňák (asistent trenéra) - Doski, Valenta, Kohút. Diváci: 2228.

Olomouc: Digaňa - Vraštil, Beneš, Novák - Chvátal (86. Křišťál), Ventúra, Pospíšil, Zmrzlý - Breite, Zorvan (73. Zifčák) - Juliš (73. Fiala). Trenér: Jílek.

Slovácko: Heča - Reinberk, Daníček, Kadlec, Doski (89. Kalabiška) - Trávník, Valenta (89. Mihálik) - Sinjavskij (68. Holzer), Havlík, Juroška (68. Kohút) - Cicilia (89. Petržela). Trenér: Svědík.