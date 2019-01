Odchody ze Sparty? Šural je krok od tureckého Alanyasporu, zájem je také o Tetteha

před 30 minutami

Budoucnost Josefa Šurala se začíná vyjasňovat: někdejší kapitán Sparty zřejmě do konce týdne podepíše smlouvu v tureckém Alanyasporu.

Odmítl nabídky z amerického klubu New York City, se snahou angažovat osmadvacetiletého útočníka nepochodil ani movitý maďarský klub MOL Vidi. Josef Šural tak s největší pravděpodobností okusí tureckou ligu: jeho přesun do Alanyasporu je podle Aktuálně.cz na spadnutí. Jasno by mělo být do konce týdne.

Šural tak opustí Letnou přesně po třech letech. Ve sparťanském dresu odehrál osmdesát zápasů a nastřílel pětadvacet branek, od listopadu 2017 dokonce navlékal na ruku kapitánskou pásku.

Jeho pozice ale kopírovala zmar Sparty ve druhé části podzimu: po porážkách v Plzni a Olomouci vypadl ze základní sestavy, ke konci první části sezony už se ani nedostal na hřiště, místo něj dostávali z lavičky šanci sparťanští mladíci Hložek nebo Drchal.

Šural se musí rozhodnout rychle, tamní soutěž opět startuje už za čtrnáct dní a času na adaptaci v klubu z Turecké riviéry je proklatě málo.

Zájem z Turecka je údajně také o sparťanský klenot Benjamina Tetteha. V případě jednadvacetiletého střelce by ovšem musel zájemce sáhnout hodně hluboko do kasy, aby Sparta uvažovala o jeho prodeji.

"Benjamin je velmi atraktivním jménem, točí se o něj velké kluby z velkých evropských soutěž. Momentálně se rýsuje jedna konkrétní, zajímavá nabídka, ale pro Spartu je klíčovým hráčem a myslím, že minimálně na jaře zůstane na Letné," prozradil Pavel Zíka, majitel agentury Global Sports.