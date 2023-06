O slávistickou kometu je zájem. Po Davidu Juráskovi touží bundesligový Wolfsburg

Bundesligový Wolfsburg si vyhlédl další českou posilu. Podle magazínu Kicker má zájem o slávistického obránce Davida Juráska. Do osmého týmu uplynulého ročníku německé ligy už má namířeno záložník Václav Černý z Twente Enschede.

Wolfsburg hledá náhradu za dva levé obránce, kteří klub opustili. Jérome Roussillon odešel už v lednu do Unionu Berlín a Paulo Otávio minulý měsíc přestoupil do katarského Al Saddu.

Dvaadvacetiletý Jurásek, který se nyní chystá s reprezentací na sobotní utkání kvalifikace mistrovství Evropy na Faerských ostrovech, přišel do Slavie loni v únoru z Mladé Boleslavi. V národním týmu debutoval v březnu při vítězství 3:1 nad Polskem a nastoupil i v následném zápase v Moldavsku, který skončil bez branek. Podle Kickeru se o Juráska zajímají také rakouský mistr Salcburk a Sturm Štýrský Hradec.

Černý pomohl v neděli Twente Enschede k postupu z play off nizozemské nejvyšší soutěže do Konferenční ligy. Už předtím se podle médií domluvil s Wolfsburgem na smlouvě do roku 2027. Nyní se čeká na dohodu klubů.