Bohemians jsou v Evropě! Sparta oslavuje titul, slávista Jurečka vévodí střelcům

Fotbalisté Bohemians si zahrají předkolo Evropské konferenční ligy. Klokani sice v posledním kole nadstavbové části Fortuna:Ligy doma prohráli s Olomoucí 0:1, v souběžně hraném utkání ovšem Slovácko padlo v Edenu 0:4. Sparta na závěr prohrála s Viktorií Plzeň 0:1, jistotu titulu si ale zajistila už v úterý.

Fotbalisté Sparty v závěrečném pátém kole ligové nadstavby prohráli doma s Plzní 0:1 a mírně si pokazili mistrovské oslavy. Pražané měli už od úterý a minulého utkání jistotu titulu, který získali poprvé po devíti letech. Dnešní duel na Letné rozhodl v 58. minutě jediným gólem Matěj Vydra.

Sparťané utrpěli první ligovou porážku od října a po 21 zápasech a tabulku ovládli se stejným bodovým ziskem jako druhá Slavia díky lepšímu postavení po základní části. Západočeši se vítězně rozloučili s trenérem Michalem Bílkem, který po sezoně na lavičce Viktorie končí. Plzeňští vyhráli po šesti kolech a třech porážkách po sobě, na jejich konečné třetí příčce už to ale nic změnit nemohlo.

Letenští po první vlně oslav po úterní remíze v Uherském Hradišti nastoupili v nejsilnějším možném složení, do sestavy se po karetním trestu vrátili Kairinen a nejlepší týmový střelec sezony Kuchta. Plzeňští vzhledem k rozestavení Pražanů nastoupili rovněž s třemi stopery a v útoku nasadili trio Durosinmi, Chorý, Vydra.

Těsně před výkopem přebral sparťanský kapitán Ladislav Krejčí mladší od primátora hlavního města klíč od Prahy pro vítěze posledního derby. Západočeši začali mírně aktivněji, větší šanci ale z nadějného úvodu nevytěžili. Domácí se postupně dostali do tempa a v 17. minutě mohli otevřít skóre. Kuchta však únik z úhlu zakončil jen střelou do tyče a 15. gól v ligovém ročníku nedal.

Sparťané ve slavnostní atmosféře získávali převahu a v polovině první půle si vytvořili několikaminutový tlak a tři šance. Sörensenův přímý kop vyrazil brankář Staněk, který si následně poradil i s Krejčího hlavičkou. Následně Vitík hlavičkoval těsně mimo. Na opačné straně upadl těsně před pauzou ve vápně Vydra, ale penalta se nekopala.

Po ospalém začátku druhé půle v 58. minutě hosté otevřeli skóre. Kalvach těsně za vápna zády k brance vrátil míč do vápna a nabíhající Vydra z voleje poslal míč přesně k tyči. Jednatřicetiletý útočník si připsal čtvrtou branku od příchodu do Plzně a první od začátku dubna.

Sparťané si porážkou nechtěli pokazit oslavy a tlačili se za vyrovnáním. V 62. minutě před Kuchtou po centru z levé strany zasáhl Staněk a odchovanec Letenských si pak poradil i s šancí Krejčího. Plzeňský gólman se překonával, v 72. minutě zlikvidoval i Kuchtův únik.

Domácí už srovnat nedokázali a po předchozích dvou vítězstvích s Plzní ve třetím vzájemném utkání této sezony poprvé prohráli. V 83. minutě se dostal na trávník i Čvančara, který přišel o závěr ročníku kvůli zranění, a také uzdravený Čelůstka.

V 84. minutě musel rozhodčí Volek na chvíli přerušit zápas, neboť řada fanoušků za jednou z branek, kde sídlí "kotel", přelezla z tribuny k postranní čáře. Sudí pak následně raději ukončil utkání hned po uplynutí 90. minuty a tisíce sparťanských příznivců vběhly v euforii na trávník.

Jurečka králem střelců

Fotbalisté Slavie v závěrečném pátém kole nadstavby na svém hřišti deklasovali Slovácko 4:0 a zakončili sezonu 17. domácí ligovou výhrou z 18 zápasů. Čtyřmi trefami se proti svému bývalému klubu blýskl Václav Jurečka, který ke gólům z 24., 61. a 89. minuty přidal i proměněnou penaltu z 41. minuty. Reprezentační útočník 20. zásahem v sezoně o jeden gól předstihl dosud nejlepšího střelce soutěže Jakuba Řezníčka z Brna.

Na druhém místě Pražanů už se nic nemohlo změnit, naopak Slovácko se v posledním kole nedokázalo dostat na čtvrtou pozici a skončilo na pátém místě. Celku z Uherského Hradiště by k posunu na příčku zajišťující účast v předkole Evropské konferenční ligy stačila výhra, jelikož Bohemians 1905 doma podlehli Olomouci 0:1. "Mrzí nás to, ale je to spravedlivé, Bohemka si to zaslouží. Ale ani páté místo není pro Slovácko žádná ostuda," uvedl trenér hostů Martin Svědík na tiskové konferenci.

Slavia získala 78 bodů stejně jako mistrovská Sparta, která dnes na Letné prohrála s Plzní 0:1. O titulu tak rozhodlo postavení po základní části. "Máme stejný bodový zisk jako v minulém ročníku, dali jsme 98 gólů v lize, vyhráli jsme pohár. Chyběl nám jeden bod nebo první místo po základní části, aby byla sezona kompletně úspěšná," zhodnotil trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

V základní sestavě Slavie nastoupil s kapitánskou páskou uzdravený Olayinka, pro něhož šlo o rozlučku ve vršovickém klubu. Sedmadvacetiletý Nigerijec strávil v Edenu pět let, po sezoně zamíří do srbského týmu Crvena zvezda Bělehrad. V domácí bráně se poprvé od 18. září objevil v ligovém duelu Mandous, jenž nahradil obvyklou jedničku Koláře.

Slavia od úvodní minuty dominovala a Jurečka otevřel skóre v 24. minutě. Jeho pokus z 20 metrů z přímého kopu Nguyenovi mírně zaplaval a gólman Slovácka si se střelou doprostřed brány neporadil.

Záhy mohl srovnat Kadlec, který faulem způsobil gólovou standardní situaci, kapitán hostů však po propadlém centru ze dvou metrů přestřelil. V 34. minutě byl blízko rozlučkové trefě Olayinka, jehož po rychlém protiútoku vyzval ke skórování aktivní Jurečka. Nigerijský záložník mířil na zadní tyč, tentokrát se ale Nguyen blýskl skvělým zákrokem.

Tlak Slavie vyvrcholil krátce před pauzou. Oscar prokličkoval přes několik obránců do vápna, kde ho podrazil smolař první půle Kadlec a sudí Všetečka nařídil pokutový kop. Jurečka s pomocí tyče proměnil a 18. trefou si vytvořil osobní maximum v nejvyšší soutěži, když překonal svou bilanci z minulého ročníku ještě v dresu Slovácka. "Musím poděkovat Peteru Olayinkovi, že mi penaltu nechal. Zeptal se mě, jestli si věřím, a já si vzal míč. Jenom tím ukázal, že je top hráč," ocenil Jurečka.

Trenér Svědík udělal do druhé půle dvě změny v sestavě, ani po pauze se ale výkon Slovácka výrazně nezvedl. Naopak v 61. minutě Tecl při svém 250. ligovém zápase předložil míč před odkrytou bránu Jurečkovi a ten završil hattrick.

Pětinásobný reprezentant nakonec navázal na čtyřgólové představení z nedávného duelu proti Bohemians. V 89. minutě mu opět připravil pohodlnou pozici z levé strany David Jurásek a Jurečka zaokrouhlil svůj ligový střelecký účet v ročníku na 20 branek. Z toho se dvanáctkrát prosadil v nadstavbě.

"Tým na to hodně myslel, hlavně asistent Zdeněk Houštecký dva dny v kuse všechny obcházel, že Venca musí vyhrát nejlepšího střelce. Až mi tím už lezl na nervy," usmíval se Trpišovský. "Venca je momentálně v absolutně neskutečném rozpoložení. Kdyby hlavičkoval z půlky půlky, tak to skončí v bráně. Je to ale jen odměna za všechnu práci, kterou na hřišti a v tréninku odvádí," pochválil svého svěřence.

Slavia se Slováckem neprohrála poosmé za sebou a výsledkem 4:0 jen potvrdila, že měla v sezoně nejlepší ofenzivu i defenzivu v soutěži (skóre 98:31). Celek z Uherského Hradiště v nadstavbě nezvítězil, ke čtyřem remízám přidal dnes porážku po pěti ligových zápasech.

"Dnes jsme neobstáli v žádné řadě, ve všem jsme byli horší než Slavie. I z hlediska elánu, zodpovědnosti, nastavení do zápasu. Přitom jsme stále hráli o poháry, i přesto byl náš výkon od začátku do konce velmi špatný a nebyl hoden našeho mužstva," mrzelo Svědíka.

Prohra, přesto Evropa

Bohemians 1905 navzdory prohře 0:1 s Olomoucí v závěrečném pátém kole ligové nadstavbové skupiny o titul vyrovnali čtvrtým místem své nejlepší umístění v historii samostatné nejvyšší soutěži a po 36 letech si zahrají evropské poháry. V souběžně hraném utkání jim k tomu pomohl debakl Slovácka 0:4 na Slavii.

"Klokani" skončili čtvrtí od rozdělení Československa pouze v sezoně 2001/02. Výše se naposledy umístili ještě ve federální lize v ročníku 1986/87, kdy obsadili třetí pozici. V létě se představí ve druhém předkole Evropské konferenční ligy.

O triumfu Sigmy, která už před zápasem měla jistou šestou příčku, rozhodl v 87. minutě Vít Beneš. Hanáci zvítězili v nejvyšší soutěži v Ďolíčku po čtyřech zápasech.

"Prohra mě mrzí, neměla být. Je to trochu kaňka na sezoně, měli jsme to dohrát na remízu, byť jsme na ni nehráli. Je škoda dostat branku tři minuty před koncem. Na druhou stranu musím říct, že to je moje nejpříjemnější prohra v trenérské kariéře. Bolí nejmíň. Asi jsem se nikdy neradoval po prohře, poprvé mám radost uvnitř," řekl trenér Bohemians Jaroslav Veselý na tiskové konferenci.

Před utkáním nejstarší hráč soutěže a kapitán Pražanů Jindřišek převzal ocenění v anketě Ligové fotbalové asociace (LFA) pro osobnost ligy.

Vršovičtí začali aktivně, v sedmé minutě Hůlkova hlavička skončila těsně vedle. Po Matouškově přihrávce zakončil Hála mimo tři tyče. V 17. minutě zahrozili i hosté, Pospíšilovu pohotovu střelu vyrazil brankář Valeš. V závěru úvodního dějství Matouškova přízemní rána zpoza vápna zamířila vedle.

Po hodině hry Matoušek s Hálou postupovali sami na brankáře Trefila, jenže druhý jmenovaný zakončil akci střelou nad. V 79. minutě naskočil do hry ke svému poslednímu ligovému startu Bartek, jemuž přenechal kapitánskou pásku Jindřišek, přestože zůstal na hřišti. Pětatřicetiletý univerzál už v prosinci ukončil prvoligovou kariéru a stal se asistentem trenéra Veselého, navíc hrál na jaře i za třetiligové "béčko".

Hosté rozhodli o triumfu v 87. minutě, kdy si Beneš naběhl na rohový kop Zmrzlého a hlavou se nemýlil. Čtyřiatřicetiletý bek se trefil počtvrté v ligové sezoně. Domácí mohli srovnat, jenže Dostál nezakončil ideálně.

Ihned po závěrečném hvizdu naběhli na trávník diváci, kteří s hráči začali oslavovat nečekaně povedenou sezonu. Před rokem Bohemians zachránili prvoligovou příslušnost až v baráži s Opavou.

"Klokani" nevyhráli v nadstavbě čtyři z pěti zápasů a doma v lize prohráli po šesti duelech. V sezoně nejvyšší soutěže tam získali jen 23 z celkových 52 bodů. Naopak Hanáci venku v lize neprohráli popáté v řadě a nasbírali tam 28 z celkových 48 bodů.

"Chtěli jsme udělat maximum pro to, abychom se se sezonou rozloučili vítězně. Byť to bylo ze standardky, jsem strašně rád, že se nám to podařilo. Hráči si za to zaslouží absolutorium, protože ačkoliv se motivace nehledala lehce, přistoupili k tomu naprosto zodpovědně a utkání odjezdili od první až do poslední minuty. Bohemce je potřeba pogratulovat, protože za celou sezonu si to zasloužila," uvedl kouč hostů Václav Jílek.

5. kolo nadstavby první fotbalové ligy, skupina o titul:

Sparta Praha - Viktoria Plzeň 0:1 (0:0)

Branka: 58. Vydra. Rozhodčí: Volek - Kříž, Pospíšil - Hocek (video). ŽK: Kairinen - Kalvach. Diváci: 17.593.

Sparta: Kovář - Vitík (83. Čelůstka), Sörensen (46. Panák), Ladislav Krejčí II - Wiesner, Kairinen, Laci, Zelený - Sadílek (65. Daněk) - Kuchta (83. Čvančara), Minčev (65. Mabil). Trenér: Priske.

Plzeň: Staněk - Kaša, Hejda, Jemelka - Holík (75. Řezník), Kalvach, Bucha (75. Květ), Havel - Durosinmi (83. Mosquera), Vydra (82. Jirka) - Chorý. Trenér: Bílek.

Slavia Praha - 1. FC Slovácko 4:0 (2:0)

Branky: 24., 41. z pen., 61. a 89. Jurečka. Rozhodčí: Všetečka - Hrabovský, Machač - Starý (video). ŽK: Kadlec, Vecheta (oba Slovácko). Diváci: 14.771.

Slavia: Mandous - Douděra (72. Bořil), Holeš, Ogbu, D. Jurásek - Provod (72. Lingr), Oscar, Zafeiris (72. Pech), Olayinka (78. Šmiga) - Jurečka - Tecl (84. Van Buren). Trenér: Trpišovský.

Slovácko: Nguyen - Hofmann, Daníček, Kadlec - Brandner (46. Vecheta), Havlík, Trávník (87. Kudela), Doski (46. Kalabiška) - Holzer (81. Šimko), Mihálik, Juroška (67. Sinjavskij). Trenér: Svědík.

Bohemians Praha 1905 - Sigma Olomouc 0:1 (0:0)

Branka: 87. Beneš. Rozhodčí: Černý - Nádvorník, Hájek - Adámková (video). ŽK: Vraštil (Olomouc). Diváci: 5812.

Bohemians: Valeš - Köstl, Křapka, Hůlka - Dostál, Jindřišek, Jánoš (61. Beran), Kovařík - Jan Matoušek (67. Drchal), Hála (68. Mužík) - Prekop (60. Puškáč, 79. Bartek). Trenér: Veselý.

Olomouc: Trefil - Vraštil (83. Kramář), Beneš, Zmrzlý - Chvátal, Pospíšil, Breite (73. Israel), Sláma (46. Pokorný) - Vodháněl (62. Fortelný), Navrátil (61. Zorvan) - Chytil. Trenér: Jílek.