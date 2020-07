Nikoli světlice, ale závada. Požár střechy v Edenu způsobila vadná elektroinstalace

Požár části střechy na stadionu v Edenu při středečních oslavách obhajoby titulu fotbalistů Slavie způsobila závada elektroinstalace světla. Na sociální síti to uvedli pražští hasiči, kteří za příčinu původně označili jiskru od světlice.

Podhled tribuny nad novinářským sektorem se vznítil krátce poté, co červenobílí po bezbrankové remíze se Spartou v posledním kole nadstavby převzali na pódiu ve tvaru červené pěticípé slávistické hvězdy pohár pro ligového šampiona.

Požár se povedlo rychle uhasit, do Edenu dorazilo několik hasičských vozů. Hlasatel vyzval přítomné fanoušky, kterých se při trvajícím omezení proti šíření koronaviru dostalo do hlediště 4700, aby z bezpečnostních důvodů co nejrychleji opustili stadion.

Ve středu večer pražští hasiči na twitteru uvedli, že střecha novinářské části stadionu v Edenu se vznítila od světlice. Dnes ráno informaci upřesnili. "Příčinou menšího požáru podhledu tribuny byla technická závada elektroinstalace světla. Na místě to zjistil hasičský vyšetřovatel," oznámili hasiči.

Slávisté se po převzetí poháru a mistrovských medailí vydali z Edenu na jízdu otevřeným autobusem skrz město. Vozidlo zdobily nápisy "mistři", "mistr ligy 2019/20", klubový znak či dvě zlaté hvězdy, každá z nich symbolizující vždy po 10 titulech. Autobus vyprovázely před stadionem davy fanoušků a došlo i na ohňostroj. Tým včetně šéfa klubu Jaroslava Tvrdíka poté pokračoval v oslavách už bez příznivců u Vltavy v Občanské plovárně.