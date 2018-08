Nepodali jsme žádný excelentní výkon, ale měli jsme vyhrát 1:0, litoval po remíze v Ďolíčku Šural

před 51 minutami

Sparta sahala po vítězství proti Bohemians, vedení ale neudržela a z Ďolíčku potřetí v řadě veze na Letnou jen bod.

Praha - Fotbalisté Sparty nepředvedli v ligovém duelu na hřišti Bohemians Praha 1905 nijak oslnivý výkon, o to více je ale mrzí, že neudrželi vedení, na které se hodně nadřeli. V závěru nechali domácí vyrovnat na 1:1 a podruhé za sebou jen remizovali.

"Bolí to hodně. Dneska jsme to měli vyhrát. Měli jsme to jako velký tým dohrát na 1:0, i když jsme nepodali nijak excelentní výkon. Ale podařilo se nám jít do vedení, jenže to chtělo dohrát na 1:0 s větším přehledem," řekl po utkání kapitán Josef Šural.

"Druhá ztráta za sebou, minule jsme měli vyhrát, i dnes, mohli jsme mít plný počet bodů a jsme minus čtyři. Příště už musíme vyhrát," dodal.

Právě on poslal Spartu do vedení přesnou střelou z přímého kopu po faulu, který sám vybojoval. Ačkoli se mu na exekuci nabízeli další hráči, Šural si míč nechal a technicky prostřelil zeď. Dal už čtvrtý gól v sezoně. "Věřil jsem si, protože poslední, co jsem kopal, jsem taky dal, i když už je to dlouho. Z téhle vzdálenosti stačí trefit bránu," řekl.

Jenže pět minut před koncem se nechala Sparta zatlačit do vápna a po sérii centrů inkasovala z kopačky Jana Závišky.

"Nejprve byla standardka, třikrát, čtyřikrát jsme to pořádně neodvrátili, jen jsme to tam pinkali kolem vápna. Pak jsme tam sice byli, ale jen jsme fandili a propadlo to na hráče, který byl mezi námi volný," litoval Šural.

Sparta se mohla poprvé po dvou letech vyhoupnout na první místo v tabulce, kvůli remíze ale zůstává na druhém místě.