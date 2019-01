Následky po Stramaccionim nezmizely. Je to moje dědictví, ví Rosický

před 1 hodinou

Složitou situaci řeší ve Spartě Tomáš Rosický. Letenští se trápí výsledkově i herně a nový sportovní ředitel musí zároveň likvidovat spoušť, kterou po sobě zanechali jeho předchůdci.

Spartu od léta 2017 z lavičky vedli postupně Ital Andrea Stramaccioni, po němž na jaře loňského roku přišel Pavel Hapal a od srpna se ke kormidlu přesunul Zdeněk Ščasný. Ten začal dobře, Sparta byla chvíli dokonce první, ale ve druhé části podzimu nastal výsledkový propad a Letenští jej zakončili na průběžném pátém místě s mizivou nadějí na titul.

"Konec podzimu byl velice špatný, nepovedený. Je to velké zklamání, protože očekávání byla úplně jiná. Vidím v tom ale i obrovskou příležitost jak se posunout kupředu a s určitými věcmi začít znovu," zůstává optimistický Rosický. Jeho nynějším cílem je v zimě tým posílit. Zároveň ale bude mít starosti s tím, jak se zbavit některých hráčů současného kádru.

V tomhle směru ho čeká velmi těžký úkol, zejména co se týká hráčů z dob působení italského trenéra Stramaccioniho. Jako příklad lze uvést stopera Semiha Kayu nebo Tala Ben Chaima. Jejich smlouvy jsou horentní a najít kupce, který by převzal jejich gáži v současné chvíli, kdy jsou z formy nebo zranění, bude nesmírně obtížné. "Kluci nemají malé smlouvy a není to teď pro nás jednoduché je někam udat. Nechci říkat zbavovat se jich," zdůraznil Rosický.

"Je to moje dědictví. Jsou to následky minulosti. Udat tyto hráče je velké téma. Už dřív jsem říkal, že to může trvat třeba dva roky. Bohužel jsem se nemýlil," komentoval rok a půl starou revoluci, jejíž ústřední postavou se stal Andrea Starmaccioni.

Podle Rosického byla internacionalizace Sparty dobrým krokem, který se ale nepovedlo správně realizovat. "Ten velký převrat před rokem a půl… Myšlenka byla skvělá. Investovat ve velkém do kádru a hrát Ligu mistrů. Ale víme jak to se Stramaccionim dopadlo," shrnul.

Šanci dostanou i odchovanci

Rosický se jako nový sportovní ředitel od koncepce zaměřené na internacionalizaci nehodlá úplně odvrátit. "Mám velký zájem, aby u nás hráli naši odchovanci. Stejně tak se ale budeme nadále dívat do zahraničí. Za všechno nemůžou cizinci," předestřel svůj pohled.

"Samozřejmě, teď je s nimi problém, ale my se jim nadále nebudeme vyhýbat. Podívejte se, kolik máme českých trenérů v zahraničí, kolik hráčů? V čem jsme tak speciální? Co si chráníme? Proč se to svaluje na cizince? Cizinci nejsou problém, jde o konkrétní hráče," odpověděl si.

Rosický chce dávat šanci odchovancům, což se projevilo hned na startu zimní přípravy, do které se zapojili mladíci Dominik Plechatý, David Šnajdr, i Adam Hložek. K tomu by měly přijít posily. Kolik a jací hráči zůstanou po pauze pro jarní část, rozhodne trenér Zdeněk Ščasný. Promění se ale i jeho role. Noví asistenti budou mít více kompetencí a s tím spojenou i zodpovědnost.

"V nákupu hráčů je proces standardní. Identifikaci hráčů mám na starost já. Posily konzultuju s trenérem, abychom byli ve shodě. Pak musím za majitelem a generálním manažerem všechno odprezentovat. Oni musí investici schválit. Mají spoustu otázek, a to je správně," popisuje vnitřní nastavení Sparty.

Tomáš Rosický také přiznal, že ho hodně lidí z jeho okolí od přijmutí role sportovního ředitele odrazovalo. "Mě strašně lákalo pokusit se Spartě pomoci, aby věci vypadaly jinak. Kdy jindy by to bylo dobré? Když se daří? To umí každý," konstatoval s úsměvem.

Vypíchl i méně konkrétní záměry, které ve Spartě má. "Rád bych se podílel na vytvoření kultury prostředí, aby se hráči těšili na každý trénink a zároveň věděli, že na ně jsou velké požadavky. Čeká nás spoustu práce, musíme si zpět získat důvěru fanoušků. Aby všichni, kdo fandí Spartě, mohli být zase hrdí."