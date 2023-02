"Musí si zvyknout na tvrdost české ligy." Kairinen bude podle Priskeho ještě lepší

Takřka ideální start do nového angažmá prožil sparťanský fotbalista Kaan Kairinen. Čtyřiadvacetiletý finský záložník při svém soutěžním debutu za Pražany hned po šesti minutách srovnal prvním gólem stav utkání 18. ligového kola s Mladou Boleslaví a ke konečné výhře 4:1 pak přispěl ještě jednou asistencí.

Zimní posila Letenských věří, že bude v podobných výkonech pokračovat, trenér Brian Priske je přesvědčen, že se jeho nový svěřenec bude ještě zlepšovat.

Kairinen před týdnem v úvodu jarní části sezony zůstal při remíze 1:1 v Olomoucí jen na lavičce, proti Boleslav už ale dostal šanci a hned v šesté minutě přízemní střelou k tyči zpoza vápna srovnal na 1:1. Diváci ho vyhlásili hráčem zápasu.

"Ideální start? Samozřejmě. Je úžasné dostat takovéhle ocenění. Doufám, že budu na téhle úrovni pokračovat. A tým samozřejmě taky, abychom vyhráli více zápasů. Je úžasné být součástí tohohle klubu," řekl Kairinen pro klubovou televizi.

Pochvaloval si, že Sparta dokázala ještě do poločasu otočit stav. "Bylo to docela těžké a také tvrdé utkání. Boleslav hrála hodně fyzicky, měla dost protiútoků. Bylo tam dost soubojů. Poměrně dobře jsme dnes bránili naše pokutové území, naše defenzivní práce byla skvělá. Myslím, že to byl od našeho týmu velmi solidní výkon," poznamenal Kairinen.

S jeho výkonem byl spokojen i trenér Priske, který před týdnem v Olomouci ještě Kairinena nenasadil.

"Nikdo z nás neví, jako by to vypadalo před týdnem. Každopádně dnes odehrál výborný zápas a mám z něj radost. Pomohl nám hlavně ve dvou aspektech. Je silný a zároveň klidný na míči a má konstruktivní rozehrávku. Hrál dobře jak v kombinaci se Sadílkem, tak s Pavelkou. Má také výbornou levačku a nebezpečné standardky. Musí se ale ještě zlepšit v obranné fázi a navyknout si na tvrdost české ligy. Řekl bych ale, že se adaptuje rychle," řekl na tiskové konferenci Priske.

Kairinena v minulosti vedl už v Midtjyllandu. "Myslím, že se stále může rozvíjet, s tím jsme ho také podepsali. Na Strahově na jeho rozvoji také každý den pracujeme. Trénoval jsem ho před pár lety, když byl poměrně ještě mladý, a od té doby ušel za pomocí dalších trenérů dlouhou cestu. Jeho vývoj jsem sledoval, a i proto byl v přestupovém období jedním z našich cílů. Ukázal dobrý začátek, myslím ale, že nám toho může nabídnout ještě více. Chci, aby se v některých situacích rozhodoval ještě lépe," dodal Priske.