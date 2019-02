Mladý stoper Plechatý pomohl Spartě k výhře. Chtěli jsme ho do Bohemky, přiznal Hašek

před 56 minutami

V létě putoval Dominik Plechatý z dorostu Sparty na hostování do druholigové Vlašimi. O půl roku později si připsal premiérový start v základní sestavě Letenských.

Sparta udolala Bohemians 1:0. Zvláště ve druhém poločase patřil devatenáctiletý stoper k lepším hráčům v dresu Sparty. Nebál se rozehrát, vyvézt míč, přitvrdit v souboji. Na svůj věk předvedl velmi dobrý výkon.

"Jen jednou vím, že jsem to měl řešit jinak. Bohemians jsme pustili k jedné šanci. Nicméně jsme to odehráli s nulou vzadu, takže asi dobré. Vždycky to ale může být lepší," hodnotil svůj výkon Plechatý.

Debut mu neusnadila ani důležitost zápasu. Očekávání letenských příznivců byla po špatném podzimu a rušné zimě velká. Sparta do zápasu nastupovala pod tlakem. "Bylo to pro mě těžké. Byl jsem nervóznější než normálně, ale snažil jsem to pořád brát jako běžný zápas," komentoval své pocity mladý obránce.

O odchovance Sparty měl nedávno zájem kouč Martin Hašek, který ho chtěl ulovit do Bohemians. "Bohužel pro nás se zlepšil tak rychle, že si ho na Spartě všimli. Takže jsme jeho přestup k nám neudělali. Řekl bych, že dřív byli hráči z Vlašimi mimo obzor Sparty. To se teď změnilo," řekl trenér hostů.

Změnu ve fungování letenského klubu kvitoval. "Sparta se vydala trochu po jiné cestě než předtím. Zapracovala velké množství mladých. Já jim fandím, protože většinu věcí udělali správně," pochválil soupeře.

Jeho tým před utkáním postihla chřipková epidemie. "Začalo to po našem návratu z Turecka. Na generálku jsem měl osm zdravých hráčů," připomněl trenér.

Navíc Bohemians v současné době postrádají klasického útočníka. Júsuf Hilál je od prosince zraněný a počítat prozatím klokani nemůžou ani s akvizicí z Opavy Davidem Puškáčem. "Přesto jsme sem nepřijeli hrát na 0:0. Naší ambicí bylo vyhrát," posteskl si Martin Hašek.

Zápas nakonec rozhodla až penalta z 90. minuty, kdy Martin Dostál zatáhl ve vápně Alexandra Chipcia a rozhodčí Proske nařídil penaltu, kterou Martin Frýdek napodruhé proměnil.

"Asi se to písknout dalo. Byla to moje chyba. Na chvíli jsem zaváhal, Chipciu se dostal přede mě. Pak jsem po něm asi hrábnul," přiznal Dostál. "V tu chvíli jsem byl přesvědčený, že to penalta není, ale když je to s videem, tak asi jo," uznal.

Trenér Hašek porovnával situaci, kterou musel přezkoumávat sudí u videa s tou, která se přichodila asi po půlhodině zápasu, kdy spěchal Jan Záviška do vápna a po kontaktu s Chipciem upadl. "Mrzí mě, že se rozhodčí nešel podívat na video tehdy. Míč tam byl, náš hráč šel na bránu, došlo ke kontaktu a náš hráč spadl. Naopak v případě penalty Sparty byl míč úplně pryč a video se kontrolovalo," krčil rameny.

"Jsem zastánce videa, ale potřeboval bych tomu rozumět. Měl by tomu rozumět i běžný fanoušek. Nevím jak mám běžnému fanouškovi vysvětlit, proč se rozhodčí nešel podívat na střet se Záviškou a v případě střetu Dostála s Chipciem ano," posteskl si Hašek.

Ovšem je více než pravděpodobné, že videorozhodčí celou situaci zkontroloval a dospěl k názoru, že nešlo o penaltový zákrok. V takové chvíli probíhá takzvaný "silent check", kdy hlavní rozhodčí Zbyněk Proske měl od videorozhodčího distat do sluchátka informaci, že nešlo o penaltu a hra mohla plynout bez přímé kontroly videa.