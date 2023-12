Mladá Boleslav odvolala Kuliče. Neakceptoval prý nastavený způsob spolupráce

Fotbalisté Mladé Boleslavi se těsně před koncem roku ocitli bez trenéra. Středočeský klub na svém webu oficiálně potvrdil dřívější informace médií o odvolání Marka Kuliče, u týmu skončili také asistent Pavel Medynský a kouč brankářů Jiří Malík.

Nový realizační tým má být představen v nejbližších dnech. Portál inFotbal.cz už v průběhu týdne spekuloval, že Kuličovým nástupcem by mohl být dosavadní kouč české reprezentace do 19 let David Holoubek.

Vedení Středočechů uvedlo, že rozhodnutí padlo již na středečním zasedání, a ukončení spolupráce vysvětlilo mimo jiné nedostatečnou komunikací ze strany realizačního týmu.

"Neakceptoval nastavený způsob spolupráce s ostatními segmenty klubu, kterým je mimo jiné rozvoj akademie," konstatoval klub.

Vedoucí představitelé klubu také nebyli spokojení s posledními výsledky. Středočechům úvod ligového ročníku vyšel a ještě v polovině listopadu jim patřilo třetí místo, navíc jako jediní během 19 podzimních kol porazili obhájce titulu a vedoucí tým tabulky Spartu.

Z posledních pěti utkání nejvyšší soutěže ale získali jediný bod za domácí remízu s Karvinou a zimní přestávku tráví na sedmé příčce se stejným ziskem jako šestý Baník Ostrava, který má zápas k dobru.

Vedení trenérům také vytklo, že podzimní část soutěže a sportovní výsledky nedostatečně vyhodnotili. "Pro vedení klubu a jeho partnery jsou výše uvedené body důvodem k ukončení spolupráce," uvedl klub.

Osmačtyřicetiletý Kulič se mladoboleslavského týmu ujal před touto sezonou. Pro bývalého útočníka, který během hráčské kariéry nastoupil do 389 utkání nejvyšší soutěže, šlo o premiéru v roli prvoligového hlavního trenéra.