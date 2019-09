Mladá Boleslav doma válí. Středočeši porazili Ostravu 2:0 a přidali šestý triumf

Svěřenci trenéra Jozefa Webera jsou s 19 body třetí se čtyřbodovou ztrátou na Plzeň a vedoucí Slavii, která má k dobru večerní derby se Spartou.

Fotbalisté Mladé Boleslavi porazili v 10. kole první ligy Ostravu 2:0 a doma vyhráli i pošesté v sezoně. O triumf Středočechů se postarali prvními brankami v ligovém ročníku Alexej Tatajev, pro něhož šlo o vůbec první trefu v soutěži, a Michal Hubínek.

"Myslím, že jsme zaslouženě vyhráli ve velice kvalitním utkání. Věděli jsme, že Baník je kompaktní tým a dobře organizovaný. Bob Páník je tam dlouho a to mužstvo ví, co chce hrát a jak má hrát v defenzivě, takže je velice těžké se proti nim prosadit," řekl na tiskové konferenci Weber.

Po půl minutě vypálil Komličenko z vápna po Mešanovičově příklepu vedle branky. V šesté minutě otevřel Tatajev hlavičkou skóre, když si naběhl na Matějovského rohový kop.

Ve 12. minutě vytáhl Kuzmanovičovu střelu pod břevno na roh Stejskal, který v domácí brance nahradil poprvé v ligové sezoně Šedu. Ihned po rohu vyrazili mladoboleslavští hráči do přečíslení čtyři na dva, které Mešanovič vyřešil pouze střelou do brankáře Budinského.

O šest minut později hlavičkoval Kuzmanovič po centru na zadní tyč těsně vedle branky. Srbský útočník si vzápětí vytvořil další šanci a jeho střelu před šestnáctkou vytěsnil Stejskal na roh.

Na druhé straně propásli možnost navýšení náskoku Matějovský, do jehož zakončení se včas vložil Fillo, a chvíli po něm Komličenko, jenž po přímém kopu Matějovského orazítkoval hlavou břevno.

Baníku se podařilo dostat míč za Stejskala hned po změně stran, kvůli ofsajdu však Kuzmanovičova dorážka neplatila. Hostům nakonec nevyšel ani začátek druhého poločasu, když v 49. minutě po Matějovského přistrčení vypálil Hubínek dělovku před vápnem přesně k tyči a zvýšil na 2:0.

"Věděl jsem hned, že budu střílet, protože na Máru šli dva hráči, takže jsem tušil, že jediné, co může, je mi to posunout. To se stalo a měl jsem už jenom jednu myšlenku. Snažil jsem se do toho dát co největší sílu, aby to gólman nechytil," popsal svoji trefu Hubínek.

Mladá Boleslav se díky 23 vstřeleným brankám pyšní nejlepší ofenzivou ze všech týmů. Budinský si poté poradil s Mešanovičovou střelou z úhlu.

Po více než hodině hry vyrazil Stejskal na roh Fleišmanův centr z přímého kopu. V 68. minutě obdržel nejlepší střelec soutěže Komličenko čtvrtou žlutou kartu v sezoně, čímž se připravil o příští souboj na hřišti Slavie. V 76. minutě vysunul Komličenko Mešanoviče, který zblízka vypálil vedle.

Mladé Boleslavi se podařilo napravit středeční porážku 0:2 v Teplicích. Středočeši neprohráli v lize s Baníkem poosmé za sebou a celkově v posledních 21 domácích duelech v soutěži našli jediného přemožitele. Ostrava, která venku prohrála v lize ve třetím utkání po sobě, nevyužila možnost posunout se v tabulce před Mladou Boleslav a je pátá o bod před Spartou.

"Měli jsme čtyři pět gólových situací. Buď jsme to netrefili dobře, anebo to vychytal gólman, kterého jsem viděl poprvé v životě chytat a byl to vynikající výkon. Pokud bychom dnes hráli do půlnoci, tak ten gól nedáme," konstatoval ostravský kouč Bohumil Páník.

FK Mladá Boleslav - Baník Ostrava 2:0 (1:0)

Branky: 6. Tatajev, 49. Hubínek. Rozhodčí: Houdek - Mokrusch, Kříž. ŽK: Komličenko, Tatajev - Stronati, Smola. Diváci: 4324.

M. Boleslav: Stejskal - Křapka, Jakub Klíma, Tatajev, Fulnek - Bucha, Matějovský, Hubínek, Jiří Klíma (71. Túlio) - Mešanovič (87. Budínský), Komličenko. Trenér: Weber.

Ostrava: Budinský - Fillo, Procházka, Stronati, Fleišman - Reiter, Jánoš (24. Hrubý), Šindelář, Holzer (54. Smola) - Kuzmanovič, Diop (68. Baroš). Trenér: Páník.