Mé góly se pořád přezkoumávají, rýpl si Kuchta. Z trefy se tedy ani neradoval

Útočník fotbalistů Sparty Jan Kuchta v rozhovoru pro klubovou televizi přiznal, že gól do sítě Jablonce v 18. ligovém kole mu přinesl úlevu, protože na soutěžní branku čekal od 8. října.

Pražané rozhodli o výhře 3:0 už v úvodních 24 minutách. Kuchta si po povedeném vstupu Sparty do utkání vzpomněl na první vzájemný souboj v sezoně, v němž jeho tým vstřelil na hřišti Severočechů všech pět branek při triumfu 5:1 rovněž v úvodním dějství.

Skóre otevřel ve 12. minutě, kdy ho za obranou Jablonce našel Kaan Kairinen a český reprezentant se střelou z úhlu nemýlil. Za Pražany se trefil po devíti soutěžních zápasech, do nichž nastoupil. Situaci ještě přezkoumával videorozhodčí kvůli možnému ofsajdu.

"Už jsem docela zvyklý na tyhle kuriózní situace. Když dám gól, většinou se to přezkoumává, což bylo i minulý zápas v Pardubicích. Proto jsem se dnes až tolik neradoval, samozřejmě jsem byl rád, že jsem ho dal, ale nevěděl jsem, jestli bude platit. Když rozhodčí ukázal na půlku, bylo na mě vidět, že je to lehčí úleva. V zápase jsem se cítil líp a bylo to na mě vidět," uvedl šestadvacetiletý Kuchta.

Po něm se prosadil Lukáš Haraslín a následně Angelo Preciado, který za gólmana Jana Hanuše dorazil Kuchtovu střelu.

"Mohl jsem dát gól už já, kdybych netrefil brankáře a dal mu to nahoru nad ruku. Angelo byl tam, kde má pravý obránce být. Chtěl bych mu pogratulovat k první brance ve Spartě," řekl Kuchta o ekvádorském reprezentantovi.

Sparta výborným úvodem dala vzpomenout na srpnový ligový zápas v Jablonci, kde rovněž rozhodla o plném bodovém zisku už v prvním poločase.

"Na tenhle zápas jsem si vzpomněl. Rozebírali jsme si ho při přípravě na dnešní zápas. Když jsme dali gól na 3:0, tak jsem si vzpomněl na ten (srpnový) zápas, že bychom do půle mohli dát pět gólů. Když jsme je nedali v první půli, řekli jsme si, abychom do druhé vstoupili stejně jako do té první. Je škoda, že jsme divákům nenabídli ještě víc gólů, než jsme dali," prohlásil Kuchta.

Od 60. minuty dohrávali obhájci titulu bez vyloučeného stopera Martina Vitíka, který těsně před vápnem nedovoleně zastavil unikajícího Michala Černáka.

"Ani bych nehanil Viťase, protože když jsem to viděl ze zpomaleného záběru, jako první trefil balon a pak hráče. Pravidla taková jsou, vůbec bych mu červenou nevyčítal. Dobře jsme pak vystupovali a pracovali do defenzivy, dobře jsme je vystavovali do ofsajdu. Kluci udrželi nulu, což je pozitivní, když jsme hráli o jednoho míň," podotkl Kuchta.