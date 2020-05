Matějovský se ještě plouží o berlích, ale svému týmu věří: Slavii obereme o body

Stanislav Hrabě

Nejprve si v lednu v přípravě na Maltě přetrhl Achillovu šlachu, zranění si nedávno obnovil při posilování na kole. Přesto Marek Matějovský, osmatřicetiletý bývalý český reprezentant a tvůrce hry mladoboleslavského týmu, neztratil optimismus a chuť se vrátit na fotbalové hřiště. Dokonce v klubu prodloužil o rok smlouvu.

První otázka je jasná: co zdraví? Jak se po operaci cítíte, už jste začal s posilováním?

Cítím se dobře, jsem bez bolestí, poslední kontrola dopadla také dobře, jsem proto pozitivní. Všechno probíhá, jak má, všechno je v pohodě. A s rekonvalescencí pomalu také začnu.

Nedávno jste prodloužil v klubu o rok smlouvu. Předpokládám, že věříte v návrat na hřiště.

Jsem rád, že i v situaci, ve které jsem po zranění, můžu s klubem podepsat prodloužení smlouvy a dál spolupracovat. Nechci teď dělat nějaké velké závěry a prognózy, kdy a jak se vrátím na hřiště. Uvidím, jak to den po dni půjde, a podle toho se rozhodnu. Podle zdravotního stavu.

První zranění se vám stalo při zápase bez zavinění jiné osoby, nyní při posilování na kole. Nežehráte trochu na osud, že je k vám tak nevlídný?

V žádném případě. Vážnější zranění se mi dosud vyhýbala. Teď to holt přišlo, ale to k fotbalu patří. Musím se s tím porvat. Beru to, jak to je.

Spoluhráči se připravují na ligu, vy na ně hledíte. Jaké máte pocity?

Jsem rád, že je můžu vidět na hřišti, a strašně rád bych byl s nimi. Ale taková je situace. Musím si počkat, až mi to zdravotní stav dovolí.

Mladou Boleslav čeká při soutěžnímu restartu obhájce titulu Slavii. Těšil jste se hodně na tento duel? Jsou zápasy proti červenobílým pro vás výjimečné?

Moc jsem se na Slavii těšil, ale už od ledna po první operaci jsem věděl, že tento zápas nestihnu. Nicméně Slavia je hodně lákavý soupeř, každý ji chce porazit.

Na jaře ovšem Slavia trochu ztratila fazonu. Věřil byste si na ni, že ji hodně potrápíte či porazíte?

Jednoznačně ano. Na podzim jsme na jejím hřišti podali slušný výkon a dost ji potrápili, bohužel jsme v závěru neproměnili penaltu. (Muris Mešanovič, pozn. red.) Věřím ale, že máme dostatečnou kvalitu, abychom ji obrali o body.

Jak hodnotíte rozhodnutí opět hrát, byť rizika nakažení tu jsou? Nový případ se objevil i ve vašem klubu. Zvedl byste ruku pro toto rozhodnutí?

Myslím si, že všichni hráči hrát chtějí. I já, i když jsem zraněný. Moc nám fotbal chyběl a nejenom nám hráčům, hlavně lidem, aby se měli na co koukat. Situace s pandemií se zvládla velice dobře a umožnilo to, aby se znovu liga rozeběhla.

Jak hodnotíte opatření, která utkání provázejí?

Některé si ani nedovedu představit, jak budou probíhat. To ukáže až realita. Chápu, že nějaká opatření být musí, a budu věřit, že pomohou k tomu, aby byli všichni zdraví a mohlo se hrát.

A jaké bude hrát bez diváků?

To je jedna z hlavních nevýhod. Všichni potvrdí, že před plným stadionem se hraje úplně jinak, než když tam nikdo není. Ale je to fakt a musíme se s tím poprat.

Věříte, že Mladá Boleslav udrží své postavení a pronikne do evropských pohárů?

Věřím a budu klukům fandit, aby se to povedlo. Jak už jsem řekl, máme dostatečnou kvalitu, abychom postavení udrželi.

Budete jezdit s týmem i na venkovní zápasy?

Dokud budu mít berle, tak jsem rozhodnutý, že nikam jezdit nebudu, protože by to bylo dost komplikované. Jakmile je však odhodím, a bude se ještě liga hrát, tak bych se s mužstvem někam ven vydal.

Koronavirová pandemie ovlivnila ekonomiku, přerušila fotbalové soutěže, ale na druhé straně si lidé uvědomili jiné hodnoty. Platí to u vás také?

Dá se tak říct. Vyzkoušeli jsme si, jaké to je být čtyřiadvacet hodin spolu doma. Vnímáme to tak, že situace přišla, aby nám něco dala, a budeme si teď víc vážit všech všedních věcí. Věřím, že se náš život dostane brzy do původní podoby.

Byl jste ve spojení s některým ze spoluhráčů v Anglii? Jaké jsou jejich názory a jak vnímáte složitou situaci v Anglii, kde je hodně obětí?

Jsem v kontaktu s Jirkou Skalákem, také čekal, jestli se bude hrát. Také jsem u Ládi Krejčího sondoval, jak to vypadá v Itálii. Situace v těchto zemích není jednoduchá a v tomto ohledu Česko vypadá dobře. Jsem rád, že jsme to zvládli a můžeme zase sportovat. Všem to pomůže, i dětem, aby se zase pohybovaly.