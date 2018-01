Mareček se může vrátit do Belgie, odjel na testy do Lokerenu

před 5 hodinami

O Lukáše Marečka má údajně zájem belgický Lokeren. Defenzivní záložník už v klubu podstoupil zdravotní testy.

Praha - Fotbalový reprezentant Lukáš Mareček by se po čtyřech a půl letech mohl vrátit do Belgie. Podle informací iSport.cz odjel o víkendu na zdravotní prohlídku do Lokerenu, který hodlá zkušeného záložníka angažovat ze Sparty. Pražský klub už o trojnásobného reprezentanta nemá zájem a nebral ho ani na soustředění.

Sedmadvacetiletý záložník je odchovancem Brna, odkud v roce 2010 zamířil do nejsilnějšího belgického klubu Anderlechtu Brusel. Tam strávil tři sezony a nejčastěji nastupoval v ročníku 2010/11, kdy odehrál 17 ligových zápasů. Celkem za Anderlecht nastoupil do 42 soutěžních duelů, než odešel hostovat do nizozemského Heerenveenu a následně přestoupil do Sparty.

Na Letné patřil ke stabilním hráčům, nastupoval ve středu zálohy, na pravém kraji obrany i na stoperu, ale s příchodem trenéra Andrey Stramaccioniho jeho pozice slábla a v zimě mu klub dal svolení k odchodu.