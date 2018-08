V malém pražském derby uspěli Bohemians, Dukla zůstává bez bodu. Rozhodl vlastní gól

AKTUALIZOVÁNO před 17 minutami

Dukla Praha podlehla Bohemians 0:1 a i prohrála i potřetí v sezoně. Navíc si dala vlastní branku.

Praha - Fotbalisté Dukly v dohrávce třetího kola první ligy doma podlehli 0:1 Bohemians 1905 a v sezoně zůstávají bez bodu. "Klokani" podruhé zvítězili. Malé pražské derby rozhodl v prvním poločase vlastním gólem obránce Martin Chlumecký.

"Dneska mám velmi špatný pocit z výkonu, je pro mě těžké se i radovat. Ale vyhráli jsme a tři body se počítají. Určitě je docením, až se vzpamatuju z toho, co jsem viděl," řekl na tiskové konferenci trenér Bohemians Martin Hašek starší.

První pražské derby sezony v úvodu moc zajímavých momentů nenabídlo, z první větší šance ale hned padl gól. Ve 25. minutě Bartek vyslal po levé straně Maška, jehož přihrávku si před Julišem srazil Chlumecký ve skluzu do vlastní branky.

"Byli jsme tam pozdě, špatně jsme to pokryli. Já šel do skluzu na přední tyči s Julišem. Nevím, jestli jsem to kopnul ještě nějak do něj, nebo jak se to odrazilo, ale skončilo to tak, jak to skončilo," popsal Chlumecký. "Předcházel tomu míč, který přišel za obranu. Tam jsme to měli jednoznačně zavřít, potom už je to složité ve vápně nahánět," uvedl trenér Dukly Pavel Drsek, který prohrál i svůj třetí prvoligový duel na lavičce v kariéře.

Dukla zahrozila až na konci prvního poločasu. V obou případech se dostal do zakončení hlavou Schranz. Slovenský útočník nejprve zamířil nad branku a po Podaného centru trefil tyč.

Na začátku druhé půle Juliše vystřídal Hilál a vzápětí se dostal do slibné příležitosti. Bahrajnský útočník se obtočil kolem Chlumeckého a střelu k tyči mu vyrazil brankář Rada. Na druhé straně Štursa křížnou ranou těsně minul. "Naše hra byla splašená díky naší středové řadě, která dnes podala katastrofální výkon. Střídající (Hilál) Júsuf tam vnesl klid," podotkl Hašek.

V 69. minutě Mašek postupoval sám na branku Dukly, ale vyběhnutý Rada ho výborně vychytal. Holíkovu skákavou střelu vyrazil gólman Valeš. Pojistku "Klokanů" na konci nepřidal ani náhradník Vodháněl, jenž vypálil o kousek vedle. V dramatickém utkání ještě mohl vyrovnat střídající Holenda, ale akrobatickým kopem přes hlavu netrefil branku.

"V držení míče jsme byli jednoznačně lepší, ale rozhoduje se ve vápně a tam jsme byli nedostačující," litoval Drsek. "Je to otázka času, kdy to přijde. Chceme vyhrát co nejdřív, protože za krásu se body nerozdávají," dodal kouč Dukly.

Bohemians venku v nejvyšší soutěži vyhráli poprvé od loňského listopadu a po devíti zápasech. Na Julisce naplno bodovali po téměř čtyřech letech. "My jsme si v průběhu druhého poločasu vypracovali šance, kterými jsme mohli rozhodnout. Protože jsme nedali, Dukla neměla co ztratit. Mezi šancemi jsme byli darební a strachovali se až do konce," konstatoval Hašek.

Dukla Praha - Bohemians Praha 1905 0:1 (0:1)

Branka: 25. vlastní Chlumecký. Rozhodčí: Zelinka - Pelikán, Vlček. ŽK: Bezpalec - F. Hašek, Valeš. Diváci: 5262.

Dukla: Rada - Miloševič, Bezpalec, Chlumecký, Podaný - Bilovský, Tetour (76. Holenda), Holík - Douděra (76. Brandner), Schranz, Štursa (62. Djuranovič). Trenér: Drsek.

Bohemians: Valeš - Dostál, Krch, Bederka, Bartek - Reiter (66. Vodháněl), Švec, F. Hašek, Vaníček (85. Záviška) - Juliš (54. Hilál), Mašek. Trenér: M. Hašek st.