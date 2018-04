Limberský a spol. už jednou selhali. Před deseti lety jim ještě coby sparťanům vyfoukla titul Slavia

před 40 minutami

Ztratit už téměř jistý titul? Místo vlastních oslav sledovat slávistické ohňostroje? Čtyři opory Plzně už s tím mají bolestnou zkušenost, ovšem ještě z dresu Sparty.

Plzeň - Na pět bodů se smrskl plzeňský náskok šest kol před koncem ligy. Pro Slavii je to hratelná mise. Navíc červenobílí už mají s podobnou stíhací jízdou zkušenosti.

Před deseti lety viseli za Spartou o čtyři body, ovšem do konce chyběla už pouhá tři kola. Asi si na to vzpomenete - letenský kolaps odstartoval stoper Tomáš Řepka, když v zápase s Brnem hodil míč do obličeje Aleše Besty. Červená karta, senzační porážka 0:2 a Sparta už se vezla.

Pikantní na tom je, že tehdy ve Spartě kopaly hned čtyři nynější plzeňské opory - David Limberský, Daniel Kolář, Martin Zeman a Milan Petržela.

"Kluci v tu dobu začínali. Teď mají právě oni tolik zkušeností, že by na tyhle krizovky měli být připraveni," říká Pavel Horváth, pátý do exsparťanské party, který neúspěšnou cestu za titulem také absolvoval.

Se Spartou získal tituly dva, s Plzní následně tři. Přesto si na ročník 2007/08, ve kterém Letenským titul utekl pod rukama jako poblázněný zajíc, moc dobře pamatuje. "Cítíte velkou frustraci, a když si na to po letech vzpomenete, tak to pořád mrzí, protože jste přišli o velký úspěch," říká Horváth.

Plzeňskou kabinu velmi dobře zná, po konci kariéry v roce 2015 ještě dva roky působil u týmu jako asistent. I tak ho viktoriánská jarní mizérie nemile překvapila - vždyť ještě po prvním jarním kole si Plzeň hýčkala luxusní patnáctibodový náskok. A liga měla být už hotová.

"Očekávání okolí bylo velké, všichni čekali, že bude rozhodnuto co nejrychleji. Ale že Viktorka prohraje s Jihlavou, to se asi stát nemělo. Na hráče dosedl útlum, sebevědomí pak klesá a věci, které umíte, vám najednou nevycházejí. A potom jsou tam potřeba ti zkušení, starší hráči, kteří musí mužstvo usměrnit," vrací se Horváth k Limberskému nebo Kolářovi.

A podle něj se Plzni náskok udržet podaří. Zlomem má být zápas s rivalem z Letné, který po hororovém začátku ještě viktoriáni v minulém kole dokázali proměnit v remízu.

"Ziskem bodu proti Spartě překonali ten nejtěžší moment, protože prohrávat za tohohle průběhu sezony ve 13. minutě 0:2 není vůbec žádná sranda. Kluci ukázali charakter mužstva a to, že fotbal prostě umí," je přesvědčený Horváth s tím, že nejhorší momenty už má Vrbova parta za sebou.

"Teď už by měla titul dotáhnout," říká současný trenér druholigového Sokolova.