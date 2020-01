Boj o Sýkoru. Slávista má nabídku z Lechu Poznaň, mocně po něm ovšem touží i Pelta

Před třemi lety to byl nejdražší transfer v rámci české ligy. Přestože fotbalová Slavia za Jana Sýkoru zaplatila 30 milionů korun, talentovaný záložník se v Edenu pořádně nechytil. Nyní červenobílé téměř jistě opustí a vypadá to, že zamíří do polské ligy.

Další budoucnost šestadvacetiletého záložníka v sešívaném dresu je mizivá. O Sýkoru je ovšem zájem v zahraničí, vyptával se na něj například turecký Kayserispor, podle všeho ale zájemci nebyli schopni Slavii finančně saturovat. Zatím.

Podle zdrojů blízkým klubu by měla naději na úspěch nabídka kolem dvaceti milionů korun. Což by měl být aktuálně schopen splnit Lech Poznaň, bohatý polský klub.

Jenže… Do Prahy nyní vyrazí Miroslav Pelta s cílem udělat vše pro to, aby Sýkoru z Edenu vykoupil. Rodáka z Plzně by měl údajně rád podepsaného co nejdřív, ideálně do konce týdne.

Bývalý šéf fotbalové federace má v rukou dva trumfy: velmi dobře fungující obchodní linku mezi Jabloncem a Slavií, navíc bude moci nabídnout peníze "na dřevo", neboť inkasuje prostředky za přestup stopera Tomáše Břečky do turecké Kasimpasy.

"Honza Sýkora byl pro nás velmi platným hráčem, ale od začátku bylo nastavené, že hostování je do konce roku 2019. Teď se snažíme zajistit, aby u nás pokračoval ještě v jarní části," přitakal Martin Bergman, tiskový mluvčí Jablonce.

Sýkora byl před třemi lety nejžhavějším přestupovým zbožím, se Slavií se o něj přetahovali i rivalové Sparta a Plzeň. A start měl jako hrom - v prvních dvou ligových zápasech v červenobílém si připsal gól a čtyři asistence.

Po odchodu Jaroslava Šilhavého a nástupu Jindřicha Trpišovského ovšem už tolik šancí nedostával. S trenérem, který má vysoké nároky na maximální fyzické výkony, si údajně úplně nesedli. O Sýkorovi je ostatně známo, že se občas dokáže "šprajcnout".

"Honzovi skončilo hostování, Jablonec o něj projevuje zájem, ale jednají s ním i zahraniční kluby. Zatím se připojí k nám, protože tu už skoro nebyl a je to pořád náš hráč. Uvidíme, co s ním bude dál. Můžeme se domluvit s někým ze zahraničí, může zůstat s námi, nebo půjde opět hostovat," prohlásil Trpišovský na Sýkorovu adresu. Z jeho slov zrovna nevyplývá, že by se Sýkorou dvakrát počítal.

V Jablonci jsou však přesvědčeni, že by spolupráce rychlonohého záložníka a kouče Petra Rady fungovat mohla. A minimálně na podzim fungovala - Sýkora se na podzimní zelenobílé jízdě podílel šesti góly a stejným počtem asistencí.