Vrba skončil ve Spartě, impulsem byla porážka v Plzni. Klub zvažuje kouče z Německa

Pavel Vrba skončil na lavičce Sparty. Ve zbytku sezony povede tým trenér rezervy Michal Horňák. Jednou z variant, kdo by mohl bývalého kouče nahradit, je podle informací Akuálně.cz Němec Heiko Herrlich, jenž dříve působil v Borussii Dortmund nebo v Leverkusenu.

Pavel Vrba byl odvolán z pozice trenéra Sparty den po ostudné porážce 0:3 v Plzni. Na svém pondělním zasedání o tom rozhodlo představenstvo pražského klubu, které řešilo špatné výsledky A-týmu v posledním období.

Vrba přišel na Letnou v únoru loňského roku, když nahradil Václava Kotala a slavný klub dovedl na konečné druhé místo v sezoně. V té současné se probojoval do základní skupiny Evropské ligy a následně do jarní vyřazovací fáze nové Evropské konferenční ligy. Pražany dovedl i do finále domácího poháru, duel na hřišti Slovácka však byl minulý týden kvůli nezpůsobilému terénu odložen na 18. května.

Cíl v podobě útoku na titul nesplnil, Sparta v ní skončí třetí s odstupem na vedoucí duo Plzeň, Slavia.

Osmapadesátiletý Vrba symbolicky skončil po porážce s mužstvem, které v minulosti dvakrát trénoval a třikrát s ním vyhráli ligu. V lednu přitom se Spartou prodloužil smlouvu o další rok do léta 2023. Spolu s Vrbou opustili tým i asistent Zdeněk Bečka a trenér gólmanů Martin Ticháček. Naopak zůstali asistent Luboš Loučka a trenér brankářů Michal Špit. Druholigového B-týmu Sparty se do konce sezony ujme trenér Petr Janoušek.