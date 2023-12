Koubek: Třetího místa si v Plzni ceníme, o reprezentaci se mnou nikdo nejednal

Trenér plzeňských fotbalistů Miroslav Koubek si cení, že jeho svěřenci na závěr podzimní části sezony v 19. kole první ligy zvítězili v Olomouci 3:1 a přezimují na třetím místě.

Vystoupení v Evropské konferenční lize, kde Západočeši vyhráli všech šest utkání ve skupině, dvaasedmdesátiletý kouč označil za malý zázrak. Na tiskové konferenci rovněž řekl, že s ním nikdo nejednal o pozici nového reprezentačního trenéra.

Plzeňští v neúplné ligové tabulce ztrácejí z třetí pozice 15 bodů na vedoucí Spartu a deset bodů na druhou Slavii. Letenští lídři a úřadující mistři ale odehráli o zápas více stejně jako čtvrté Slovácko, které za Plzní zaostává pouze o skóre.

"Nikdy jsme neříkali, že hrajeme o titul. Víme, jak je silové pole rozložené a kdo tady ve fotbale vládne. Třetího místa si ceníme," uvedl Koubek. "Se Spartou a Slavií jsme ztratili kontakt dvěma porážkami s Karvinou a Slováckem. To byla vlna, kdy jsme měli útlum. Zápasy se daly zvládnout a tyhle body nám chybí. Cením si však toho, že jsme dokázali v závěru zase zabrat, vyhrávat a se Slováckem jsme se oddělili od dalších týmů," doplnil zkušený trenér.

Viktoria při premiérové účasti ve skupině Konferenční ligy v konkurenci Dinama Záhřeb, Ballkani a Astany nečekaně získala všech 18 možných bodů a vyrovnala rekord soutěže West Hamu. "Účast v Evropě byla velmi pozitivní. To nemůžu hodnotit jinak než malý zázrak. Za to kompliment mužstvu. Dokázali jsme velký výsledek sami sobě i českému fotbalu," podotkl Koubek, jenž se do Plzně vrátil před sezonou po konci kouče Michala Bílka.

Vyloučil, že by dostal nabídku vést českou reprezentaci po Jaroslavu Šilhavém, jenž neprodloužil smlouvu navzdory postupu na mistrovství Evropy v příštím roce. Vedení Fotbalové asociace ČR (FAČR) stále nezvolilo jeho nástupce. "Čtu média, ale nikdo se mnou nejednal, nic není na stole," prohlásil Koubek.

Nevidí důvod během zimní pauzy výrazně měnit plzeňský kádr. Média spekulují například o přestupu nigerijského útočníka Rafiua Durosinmiho do bundesligového Frankfurtu a nebo o překvapivém transferu brankářské jedničky Jindřicha Staňka do Slavie.

"Od toho já nejsem. Hodně se toho napovídá. Zejména v této fázi vývoje sezony se ukázalo, že není potřeba bláznit, protože mužstvo má svoji kvalitu a hráči, kteří v Plzni jsou, potvrzují výkonnost. Vždycky je dobré udělat nějakou změnu a přinést oživení, ale není důvod dělat radikální proměnu," řekl Koubek.

Nejstarší kouč v první lize cítí, že je v dobré fyzické kondici. "Jsem v pohodě. Člověk se po zápase a druhý den cítí unavený, ale pak je to zase dobré. Můžu trénovat pořád," dodal bývalý kouč Bohemians 1905, Hradce Králové, Mladé Boleslavi, Ostravy nebo Slavie.