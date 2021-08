Kadlec se zkusí vrátit k fotbalu. Začal trénovat s béčkem Mladé Boleslavi

Bývalý reprezentant Václav Kadlec se rok a půl po ukončení kariéry zkouší vrátit k profesionálnímu fotbalu. Devětadvacetiletý útočník po vleklých problémech s kolenem dnes začal trénovat s třetiligovým B-týmem Mladé Boleslavi.

Kadlec loni v únoru skončil jako hráč pražské Sparty ve 27 letech. Důvodem byly dlouhodobé zdravotní potíže, kvůli kterým musel podstoupit několik operací kolena.

"Po rok a půl dlouhé pauze se zdravotní stav Václava Kadlece natolik zlepšil, že jsme se rozhodli vyzkoušet, zda jeho koleno zvládne i plnou zátěž profesionálního fotbalu," uvedl hráčův agent Pavel Paska v prohlášení pro média od boleslavského klubu.

Kadlec je odchovancem Bohemians 1905. V šestnácti přestoupil do Sparty, za níž v nejvyšší soutěži celkem odehrál 162 zápasů, dal 50 gólů získal s ní dva mistrovské tituly. V srpnu 2013 odešel z Letné téměř za 100 milionů korun do Frankfurtu a v bundeslize si připsal 30 utkání a šest branek. Zahrál si také za Midtjylland. Z Dánska se vrátil do Sparty v září 2016.

V reprezentaci Kadlec nastoupil k 16 duelům a čtyřikrát skóroval. V roce 2010 se v 18 letech a čtyřech měsících díky gólu při kvalifikační výhře 2:0 v Lichtenštejnsku stal nejmladším střelcem v historii národního mužstva. Naposledy reprezentoval v říjnu 2017 v kvalifikaci mistrovství světa proti San Marinu a k vítězství 5:0 přispěl jednou brankou.