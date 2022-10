Lingr prozradil, co se dělo na schůzce s trenéry. Jsem obrovsky pyšný, řekl po výhře

Měli za sebou tři kruté porážky, v nedělním duelu navíc museli hrát přes osmdesát minut v deseti. Přesto fotbalisté Slavie zdolali ve Fortuna:Lize 2:1 Mladou Boleslav. "Jsem obrovsky pyšný, jak jsme to zvládli," prohlásil střelec vítězného gólu Ondřej Lingr. A prozradil, že k výhře pomohla i schůzka, kterou měli někteří hráči s trenéry po neúspěchu v konferenční lize s Kluží.

Slavia skórovala po 335 minutách hry a zvítězila po třech porážkách. V lize nestačila na Olomouc (0:2) a v Evropské konferenční lize dvakrát podlehla Kluži (0:1 a 0:2).

"Po druhém utkání v Kluži jsme si docela rázně promluvili, teď už to můžu říct. Kluci, kteří jsme tu delší dobu, jsme si sedli s trenéry a všechno jsme si vyříkali," odtajnil Lingr.

"Shodli jsme se, že právě my to musíme vzít v dalším zápase na sebe," doplnil slávistický záložník, který působí ve vršovickém celku třetí sezonu.

"Na té schůzce jsme hodně apelovali na hráče, jako jsou Jurečka nebo Lingr, aby strhli bojovností i ostatní," přiznal kouč červenobílého souboru Jindřich Trpišovský.

Jenže i duel s Mladou Boleslaví, první po inkriminované schůzce, přinesl slávistům komplikaci. A pořádnou. Pražané se sice dostali už ve 4. minutě do vedení po trefě Jurečky, ovšem za pár desítek vteřin soupeř z penalty srovnal a po červené kartě pro Oscara Dorleyho čekalo Slavii předlouhé oslabení.

"Ondra Lingr mi hned po vyloučení řekl, ať ho klidně vystřídám, hlavně ať vyřešíme obranu. To je ukázka týmového pojetí, přesně to, na co jsme apelovali po Kluži," ocenil Trpišovský obětavý přístup svého svěřence.

Čtyřiadvacetiletý fotbalista nakonec zápas těsně před přestávkou sám rozhodl vítězným gólem. "Tyhle emoce mi strašně chyběly. Jsem obrovsky pyšný, jak jsme to zvládli," rozplýval se Lingr.

"Všichni jsme vnímali, že na nás leží nějaká deka a že poslední tři zápasy se nepodařily. Dnes jsme ukázali, jaký jsme tým," doplnil hrdina večera. "Možná to pro fanoušky nebyl moc koukatelný zápas, ale i v deseti jsme předvedli super týmový výkon," těšilo rodáka z Karviné.

Pětinásobný reprezentant nakonec vydržel na hřišti do 64. minuty, kdy ho vystřídal Moses Usor. "Jsem po zranění a ráno jsem se necítil dobře. Ale šel jsem do toho s tím, že to musíme zlomit," opakoval Lingr.

Teď věří, že výhra Slavii vrátí na vítěznou vlnu. "Myslím si, že se od toho dokážeme odpíchnout. Byla to perfektní příprava na derby," připomněl nadcházející ligový duel se Spartou.

Souboj druhého a třetího celku tabulky se odehraje v Edenu za týden, mezitím ale ještě čeká Slavii středeční utkání 3. kola domácího poháru proti pražské Dukle.