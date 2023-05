"Emoční magor" Douděra smekl před sudím: Nejlepší v lize, jiní jsou arogantní

Hodně emotivně prožíval fotbalista pražské Slavie David Douděra vítězství ve finále domácího poháru se Spartou. Na triumfu 2:0 na hřišti městského rivala se podílel pohledným vítězným gólem, po jeho centru si navíc Letenští dali vlastní branku.

Douděra označil svou trefu za nejdůležitější v kariéře, ale nikoli nejhezčí. Ocenil fanoušky vršovického celku, díky nimž se cítil jako na stadionu Slavie v Edenu. Vyzdvihl i výkon rozhodčího Dalibora Černého.

"Jsem emoční magor, hodně to prožívám. Vevnitř to jsou pro mě nepředstavitelné pocity. Nemám potom ani slova, abych novinářům všechno vysvětlil, protože bych byl za magora. Prostě to tak je, vím, že to tak působí, ale jde to od srdce a užívám si to. Neskutečný pocit tady u rivala. Jsem nesmírně šťastný za celou Slavii. Opravdu velká radost," řekl Douděra novinářům.

Nechtěl si připouštět, že utkání rozhodl. "Nepotřebuju ventilovat ven, že jsem dal hezký gól. Jsem rád, že to Slavia zvládla a pomohl jsem týmu a on zase mně, protože posledních 10 minut jsem si myslel, že mi nohy opravdu upadnou. Mačkal jsem si i body na rukou, abych se trochu nabudil. Zvládli jsme to jako tým, takhle by to mělo vypadat," uvedl čtyřiadvacetiletý obránce či záložník.

Skóre otevřel v 59. minutě střelou nártem na zadní tyč. "Byl to nejdůležitější (gól v mé kariéře), ale neřekl bych, že nejhezčí, i když byl samozřejmě hezký. Hned jak jsem to trefil nártem, věděl jsem, že to bude gól," prohlásil Douděra.

Za pět minut centrem dloubl míč do vápna a sparťané si dali nešťastnou vlastní branku poté, co Vitík hlavičkoval do spoluhráče Panáka a od něj se míč dostal do sítě. "Hledal jsem Micka (van Burena), oni se tam srazili a vyplynul z toho gól," konstatoval Douděra, který v březnu debutoval v české reprezentaci.

Finále se hrálo na Letné, výhodu klasického domácího prostředí ale Sparta neměla, neboť oba kluby dostaly pro fanoušky stejný počet vstupenek.

"Slávističtí fanoušci byli nepředstavitelní. Když za mnou přišel táta, říkal, že nečekal, že budou slyšet víc než sparťanští fanoušci. Víceméně jsme se tady cítili jako doma. Fanoušci nám rozhodně hodně pomohli," řekl Douděra.

Oba góly vstřelila Slavia po změně stran, kdy útočila na tribunu se svými fanoušky. Douděra měl pocit, jako kdyby před hráči byla severní tribuna v Edenu, kde sídlí "kotel".

"Jednoznačně ten pocit ve mně byl, užíval jsem si to," řekl bývalý hráč pražské Dukly a Mladé Boleslavi, odkud před touto sezonou zamířil do Slavie.

Pochválil sudího Černého, jenž řídil druhé derby po sobě.

"Nechci, aby to vyznělo tak, že někomu lezu do zadku. Musím před ním smeknout klobouk. I co se týče komunikace, je nejlepší v lize. Když za ním doběhnu a něco se mu snažím říct ze svého pohledu, on mi pokorně odpoví, jak to viděl, a já mu poděkuju za vysvětlení. Nehraje si na nic, není arogantní. Někteří rozhodčí v lize mi přijdou strašně arogantní. Hráčům jeho komunikace pomůže," uvedl Douděra.

Slavia neprohrála se Spartou ani potřetí v aktuálním ročníku. V říjnu porazila odvěkého soupeře v nejvyšší soutěži 4:0, v polovině dubna se na Letné hrálo 3:3. Oba týmy na sebe znovu narazí v nadstavbové skupině o titul v sobotu 13. května. Znovu se bude hrát na Letné.

"Tým to nabudí. Tyhle zápasy jsou jenom o psychice, není to úplně o fotbale, ale o tom, kdo to líp zvládne. To, že jsme se Spartou neprohráli tři zápasy, pravděpodobně naznačuje, že Slavia je mentálně výš," mínil Douděra.