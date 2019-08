Na prvním místě jsou góly, o tom se nedá diskutovat, říká k trápení Kozáka kouč Jílek

před 1 hodinou

Jen dva dny zbývají do zápasu Sparty s Trabzonsporem ve 3. předkole Evropské ligy. Letenský trenér Václav Jílek se před důležitým duelem rozpovídal o úlohách jednotlivých hráčů v sestavě. Klíčovým útočníkem pro něj zůstává Libor Kozák.

Jasněji je i o dalších postech v základní sestavě Sparty. Kouč si slibuje hodně také od nové posily do obrany Davida Hancka. Jednadvacetiletý slovenský reprezentant dokáže v defenzivě zastat prakticky jakoukoli pozici. Může hrát vlevo, vpravo i na stoperovi.

"Brali jsme jej s nějakou vizí. Je připravený hrát, i když proti Trabzonsporu s ním ještě nepočítáme," avizuje Jílek. "Fyzicky i mentálně je skvěle připravený. Velmi dobře atleticky vybavený hráč. Navíc je na tom velmi dobře herně. Má vlastnosti, po kterých voláme," pochvaluje si Jílek, že se s příchodem Hancka podařilo zvýšit konkurenci v obraně.

Zároveň chce ustálit obranou čtveřici. Zatím počítá se stopery Costou a Štětinou. "Byť měl Costa v Budějovicích problémy, tak jeho výkonnost šla hlavně ve druhém poločase nahoru. Štětina podává stabilní, vyrovnané výkony. Určitě ne bez chyb, ale v tuto chvíli se nám jevilo jako ideální ponechat tuto dvojici," říká po posledním ligovém zápase a před střetnutím s Trabzonsporem.

Na levé straně nastupuje pravidelně Hanousek, vpravo je to složitější. Při zranění Andrease Vindheima a kolísavé formě Ondřeje Zahustela, dostal proti Příbrami šanci Michal Sáček. A Jílka rozhodně nezklamal.

"Potvrdil, že je dobrý fotbalista. Ať ho dáte kamkoli, tak zahraje dobře. Má dobré herní vidění, má velmi dobrý první dotek. Není fyzicky sice tolik silný, ale je to herní hráč, takže pravý bek mu vyhovuje. Je ale potřeba si uvědomit, že v takovém zápase hraje hodně do ofenzivy, což mu sedí víc. Až bude muset bránit, bude to pro něj zkouška. Ve druhém poločase naplno ukázal, proč si od něj slibujeme podporu ofenzivy," vrací se Jílek k zápasu s Příbramí.

V útoku pro něj zůstává hráčem číslo jedna Libor Kozák. "Pro nás hrotový hráč, má určité portfolio přínosu pro tým. Na prvním místě jsou góly, o tom se nedá diskutovat. Všechny další nároky ale splňuje na jedničku," připomíná Jílek.

O jeden gól se letos už postaral Benjamin Tetteh, navíc na něj v zápase s Příbramí byl penaltový faul. Zatím si na svou šanci v základní sestavě bude muset počkat. Dále v úvahu připadá jen Martin Graiciar. Lukáš Juliš nabírá po vleklém zranění kondici, Václavové Drchal a Kadlec i Matěj Pulkrab jsou ve stavu zraněných.

"Kozákovi prostě věříme. Pokud by jeho půst měl trvat delší dobu, tak je to zásadní problém. Čtyři kola ale pořád beru jako start soutěže. Je potřeba být vytrvalý, trpělivý. Góly dávat umí a dávat je bude," je přesvědčený trenér Sparty.