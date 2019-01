Je to velký krok, Plzeň udělala na Kayambu výborný dojem

před 1 hodinou

Pro záložníka Joela Kayambu bylo působení v Plzni velkým snem, který se mu v sobotu splnil. Konžský fotbalista s úřadujícími mistry absolvoval první trénink a nový klub i spoluhráče si nemůže vynachválit.

Viktoria koupila Kayambu z Opavy už v záři, ale do konce podzimu ho ještě nechala ve slezském klubu na hostování. "Dneska to byl můj první trénink, dlouho jsem na to čekal a je to pozitivní. Jsem rád, že to dopadlo dobře" řekl Kayamba na tiskové konferenci slušnou češtinou.

"Hrát za Plzeň je pro mě velký krok. Byl to pro mě vždycky sen a dneska už to není sen, ale realita. Na to se moc těším," doplnil šestadvacetiletý krajní záložník.

Do České republiky přišel už v roce 2013 a postupně působil v Hlinsku, Příbrami, Hradci Králové, Pardubicích a Opavě, kde patřil k největším oporám. Viktorii bere jako výzvu a ocenění tvrdé práce.

"Pro mě je to velký krok, věřím tomu, že není poslední. Já začal níž, makal jsem, abych se dostal tam, kde jsem dneska," prohlásil Kayamba, který si na začátku kariéry přivydělával i jako šatnář.

Noví plzeňští spoluhráči na něj udělali velký dojem. "Bylo to vidět hned na prvním tréninku, že kluci jsou někde jinde. Proto hrajou Ligu mistrů a jsou tam, kde jsou. Je tu velká kvalita i konkurence," ocenil Kayamba.

Věří, že do týmu dobře zapadne. "Máme na to čas, budeme s klukama chodit na kafe a poznáme se co nejdřív. Tady v šatně jsou kluci výborní a věřím tomu, že dohromady budeme dobrá parta," konstatoval.

Plzeň znal už před svým příchodem do ČR, protože na Viktorii kdysi úspěšně sázel. "Bylo to před sedmi lety, když jsem byl ještě v Kongu. To byl jediný klub v Česku, na který se dalo sázet, protože vždycky vyhráli," konstatoval Kayamba.