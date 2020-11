Jak nás může jedna chyba takhle srazit? nechápal Kotal zoufalý výkon Sparty v Plzni

Ve čtvrtek si užíval parádní výkon a výhru 4:1 v utkání Evropské ligy na půdě Celtiku Glasgow, dnes trenér fotbalistů Sparty Václav Kotal nechápal, co se s jeho svěřenci dělo v utkání Fortuna:Ligy v Plzni. Po zoufalém výkonu především v první půli prohráli 1:3 a přišli o vedení v tabulce.

"Myslím si, že až do prvního gólu jsme celkem kombinovali a nebyl tam problém. Ale nevím, co se stalo, že nás to tak zlomilo," krčil rameny sparťanský stratég.

Jeho tým ztrácel už od 7. minuty, kdy minelu Plechatého potrestal po rychlém kontru Bucha. "To, že se dostane gól po chybě, se stává," vzal Kotal chybujícího plejera trochu pod ochranu. "Ale mužstvo na to musí zareagovat jiným způsobem, než jsme na to zareagovali," vadil trenérovi výkon v následujících minutách.

Podle Kotala chyběl jeho celku větší pohyb a dělal hrubé chyby. "Mužstvo jako Plzeň to samozřejmě dokázalo využít. Chyby k fotbalu patří, spíš mi vadí to, že nás jedna chyba takhle srazila a nedokázali jsme se z toho vzpamatovat," divil se letenský odborník.

"Chyběla nám snaha hrát dopředu, většinu přihrávek jsme adresovali dozadu i v situacích, kdy to šlo dopředu. V prvním poločase nám absolutně chyběly křížné míče, prostory tam byly, ale bohužel jsme se snažili hrát všechno nakrátko. Ztráceli jsme míče," vypočítával Kotal nedostatky.

Sparta poprvé v sezoně ztratila body, v tabulce ji předstihla Slavia. "Od těch zkušenějších hráčů jsem samozřejmě čekal lepší výkon," přiznal muž, který oproti vydařenému duelu ve Skotsku opět poslal do základní sestavy záložníka Dočkala.

Zato ve viktoriánském táboře zavládla oprávněná radost. "O takový výkon se dá opírat," liboval si kouč Západočechů Adrian Guľa. "Cítili jsme, že zápas potřebujeme zvládnout. Chlapci to správně uchopili, drželi jsme opratě celý zápas," pochvaloval si Guľa.

Plzeň si notně vylepšila náladu, v tabulce je třetí s tříbodovou ztrátou na Slavii a dva body za dnešním soupeřem. "Cenné vítězství, velmi podstatný impuls pro tým před reprezentační přestávkou. Je super, že bodově i tabulkově se dotahujeme, ale víme, že tam stále máme nějakou ztrátu, proto potřebujeme i nadále svědomitě pracovat," apeloval slovenský kouč.