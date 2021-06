Jablonec v přípravě prohrál v Drážďanech, Gebre Selassie dal gól za Liberec

Fotbalisté Jablonce v prvním utkání letní přípravy prohráli 1:3 v Drážďanech. Liberec i díky brance navrátilce Theodora Gebre Selassieho porazil Ústí nad Labem 3:1. Teplice rozstřílely dalšího druholigového soupeře Varnsdorf 7:1.

Drážďany poslal do vedení ve 22. minutě Daferner. Jablonečtí vyrovnali zásluhou Kratochvíla, ale krátce před pauzou inkasovali druhý gól od Hosinera. Nováček druhé bundesligy přidal pojistku po hodině hry, kde se trefil znovu Daferner.

"V prvním poločase jsme hráli docela vyrovnanou partii, ale obě inkasované branky jsme jim prakticky nabídli. Po rychlém protiútoku jsme to vždycky nesmyslně otevřeli a oni nás dvakrát potrestali. Přitom jsme vyrovnali po velmi dobře rozehraném trestném kopu od Honzy Kroba, když oni nezachytili Kratochvílův pohyb. To bylo nádherně sehrané," uvedl jablonecký asistent Zdeněk Klucký pro klubový web. "V druhé sestavě jsme hráli hůř, nedostali jsme se do tempa a nebylo to ono. Domácí nás přehrávali. My jsme dělali zbytečné chyby v defenzivě a inkasovali ještě třetí branku," doplnil Klucký.

Bývalý reprezentant Gebre Selassie, který se vrátil do Liberce po devíti letech v Brémách, zasáhl do druhého přípravného duelu Slovanu. V České Lípě proti Ústí nad Labem ve 30. minutě vyrovnal hlavičkou z rohu na 1:1 a vzápětí asistoval u Bínova gólu. Krátce po změně stran přidal třetí libereckou branku Gembický.

Zatímco při úterní porážce 1:3 s Duklou hrál obvyklý pravý bek Gebre Selassie stopera, dnes nastoupil ve středu zálohy. "Nejenže to je pro kluky náročné fyzicky, ale zkoušíme je i na jiných postech, abychom viděli, kde je případně můžeme využívat," řekl liberecký kouč Pavel Hoftych. "Výsledek samozřejmě není nejpodstatnější, ale jsme rádi, že jsme zápas zvládli a viděli jsme, jak tým pracuje. Je patrné, že hodně věcí z pohledu taktiky skřípe, ale na to máme ještě dostatek času," dodal Hoftych.

Tepličtí v zápase s Varnsdorfem, který se hrál na 3×40 minut, měli sedm různých střelců. Postupně se prosadili Mareček, Laňka, Mareš, Ledecký, Jukl, Hasil a Hyčka. Severočeši navázali na úvodní vítězství 4:2 nad Chomutovem.

Naopak týmy Bohemians 1905 a Karviné prohrály i svá druhá přípravná utkání. "Klokani" podlehli druholigové Vlašimi 3:5, Karviná s polským Zabrze utrpěla porážku 1:2.