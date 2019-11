Jablonec - Sparta 2:2. Letenští ztratili dvoubrankové vedení a berou jen bod

17

Tak to byla paráda, Sparta potvrzuje svou dominanci i druhým gólem. Z levé strany si navedl míč do vápna kapitán Martin Frýdek, a když nevěděl, co s míčem, vypálil svou slabší pravou nohou. A trefit to nemohl lépe, míč neuvěřitelně zaplaval do zadního horního rohu.