Jablonci odešla polovina kádru, přesto si věří. Chceme hrát o šestku, hlásí Rada

před 14 minutami

Fotbalisté Jablonce skončili v minulých dvou ligových sezonách na třetím a čtvrtém místě a také v nadcházejícím ročníku by se chtěli pohybovat v první šestce, kterou po základní části čeká nadstavbová skupina o titul. Severočechy však v letní pauze opustilo pět hráčů z jarní základní sestavy a trenérovi Petru Radovi je jasné, že výrazně obměněný tým bude potřebovat nějaký čas, než se sehraje.

"Z mých zkušeností z minulosti je to většinou tak, že tým je úspěšný, když se nemění. U nás to bylo stejné. V minulých sezonách jsme měli změn co nejméně, tým se udržel, vhodně doplnil a fungovalo to. Teď přišly změny, kvalitní hráči, ale chce to určitě čas. Cíle máme ty nejvyšší, bylo by špatně, abychom z něčeho cukali. Myslím, že i když přišla určitá změna, tým má na to, aby hrál do první šestky," řekl na tiskové konferenci Rada.

"Změn bylo hodně, je to pro nás možná i trošku očekávání, jak rychle si mančaft sedne. Jak rychle dokážou noví hráči nahradit ty, kteří tu působili delší dobu, vytvářeli nějakou chemii v týmu a pak z toho byly takové výsledky jako poslední dvě sezony. Ale nepřišli žádní nováčkové, jsou to hráči, kteří mají něco odkopáno v lize, mají zkušenosti s tím, že hrají nahoře. Takže ambice jsou stejné, určitě bychom chtěli být v první šestce," dodal kapitán Tomáš Hübschman.

Jablonec z hráčů základní sestavy opustili Michal Trávník, David Hovorka, Tomáš Holeš, Eduard Sobol a Bogdan Vatajelu. V kádru už nejsou ani David Lischka, Nikola Jankovič, Jakub Janetzký, David Breda a Davis Ikaunieks.

Naopak na sever Čech přišli Janové Sýkora a Matoušek, Andrij Curikov, Jan Krob, Jakub Jugas, Dominik Plechatý a těsně před uzavřením je přestup Libora Holíka. Z dorostu si Rada do A-týmu vytáhl Michala Černáka s Oliverem Velichem a Tomáš Čvančara se vrátil z hostování.

"Na jednu stranu jsou odchody škoda, ale když je o hráče Jablonce zájem, je to pro klub vyznamenání. Nebudeme jim bránit v odchodu, když mohou jít za lepším. Nejde to, pokud nemáte takovou ekonomickou sílu, že je udržíte. Nemáme takové ekonomické možnosti jako Slavia, Sparta nebo Plzeň. Hráči, kteří místo nich přišli, kvalitu mají, ale musíme se připravit hlavně na trpělivost," uvedl Rada.

Jeho tým odehrál v krátké letní přípravě šest zápasů. Zatímco v domácích podmínkách porazil všechny tři druholigové soupeře, na soustředění v Rakousku všechny tři duely prohrál. Radu však více než porážky mrzela zranění Jugase, Curikova a Vojtěcha Kubisty.

"Příprava byla na můj vkus hodně krátká na to, že u nás proběhlo tolik změn. Jen mě mrzí ta zranění, která jsou na delší dobu. Nespokojený jsem byl s výsledky, ale nebyli jsme jediní. Výkony většiny českých týmů na soustředění byly kolísavé. Důležitý bude vstup do ligy," řekl Rada.

Jeho svěřence v létě čeká i kvalifikace Evropské ligy, v níž před rokem hráli základní skupinu. Jablonečtí ještě nevědí jméno soupeře pro 2. předkolo. "Takhle daleko ještě úplně nekoukáme. Víme, že postup do základní skupiny bude hodně těžký. V dalších předkolech už bychom nebyli nasazení, takže už bychom mohli narazit na velké kluby," uvedl Rada.