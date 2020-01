Ze Slavie do Bulharska? Záložník Hušbauer má nakročeno do Levski Sofia

Po trenéru Pavlu Vrbovi by měla do bulharské ligy zamířit další výrazná postava české Fortuna:Ligy, Josef Hušbauer. Devětadvacetiletý záložník pražské Slavie aktuálně jedná s Levski Sofia.

Slavia už před odletem na zimní soustředění ve Španělsku avizovala, že Hušbauerovi nebude v odchodu bránit. V médiích se ale vedle jeho jména skloňoval přece jen zvučnější bundesligový Düsseldorf.

Podle zákulisních informací je ale nyní nejžhavějším uchazečem o Hušbauerovy služby právě Levski, o čemž svědčí i fakt, že Hušbauer podle zdroje Aktuálně.cz v pondělí odletěl do Sofie, aby se s místním prostředím seznámil.

Levski Sofia v aktuální sezoně bulharské ligy odehrál dvacet zápasů, získal 43 bodů a drží druhé místo v tabulce. Na první Ludogorec, který od jarní části sezony povede Pavel Vrba, ztrácí pět bodů, přičemž o Ligu mistrů si zahraje jen ligový šampion.

V minulém ročníku skončilo Levski třetí za Ludogorcem a CSKA Sofia. V prvním předkole Evropské ligy pak vyřadilo slovenský Ružomberok, ale hned v následujícím vypadlo s kyperskou Larnakou.

Hušbauer přišel do Slavie před čtyřmi lety od rivala ze Sparty. I on získal s červenobílými dva ligové tituly. Devětadvacetiletý středopolař odehrál za tým z Edenu 122 ligových utkání, v nichž si připsal 22 branek a 33 asistencí.

V evropských pohárech včetně kvalifikací nastoupil za Slavii do 25 utkání s bilancí čtyř gólů a dvou asistencí. Stejně jako Milan Škoda, který včera oznámil odchod do tureckého Genclebirligi, má v Edenu smlouvu do konce sezony.

"Kluci dostávají pro ně zajímavé nabídky ze zahraničí, jsou to pro ně hodně zajímavé destinace. Tím, že nás na jaře čeká jen 15 zápasů, dostali od klubu svolení o nabídkách jednat. Byla by to pro ně taková nová výzva. Nechceme jim v tom bránit, necháváme to vyloženě na nich," uvedl v pondělí slávistický trenér Jindřich Trpišovský.