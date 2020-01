Slavia přichází o svou ikonu. Škoda se dohodl na smlouvě s tureckým Genclerbirligi

Milan Škoda po osmi letech opouští fotbalovou Slavii. Pokud projde zdravotní prohlídkou, měl by se na 1,5 roku upsat tureckému klubu Genclerbirligi.

Seznamu Zprávy to potvrdil hráčův agent Jiří Stejskal. "Měl i zajímavější finanční možnosti, ale kvůli rodině si vybral Turecko," komentoval jednání.

Škoda přišel do Slavie v lednu 2012 z Bohemians 1905 a stal se jednou z hlavních tváří červenobílých. V nejvyšší soutěži dal třiatřicetiletý útočník za tým z Edenu 77 ligových branek a je nejlepším novodobým střelcem klubu.

Se Slavií dvakrát získal ligový titul a na podzim si připsal také start ve skupině Ligy mistrů. Jinak ale většinu podzimní části příliš nenastupoval a více hrát začal až těsně před zimní pauzou, kdy se střelecky prosadil ve třech zápasech nejvyšší soutěže po sobě. Smlouva v Edenu by mu vypršela v létě.

Genclerbirligi je klub sídlící v Ankaře, momentálně se nachází na 13. místě tabulky turecké Süper lig. Největším úspěchem červenočerných barev byl v roce 2004 postup do čtvrtého kola tehdejšího Poháru UEFA.

Kromě Škody sešívaní zřejmě přijdou i o další dlouholetou oporu, záložníka Josefa Hušbauera. "Kluci dostávají pro ně zajímavé nabídky ze zahraničí, jsou to pro ně hodně zajímavé destinace. Tím, že nás na jaře čeká jen 15 zápasů, dostali od klubu svolení o nabídkách jednat. Byla by to pro ně taková nová výzva. Nechceme jim v tom bránit, necháváme to vyloženě na nich," řekl slávistický trenér Jindřich Trpišovský.