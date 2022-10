Plzeň si rozjíždí vlastní soutěž. A trojí trest pro Dorleyho je krutý, říká Švancara

"Začíná to vypadat, že Viktorka Plzeň hraje vlastní soutěž, což mě docela mrzí, protože my fandové chceme, aby byla liga dramatická do posledního kola. Říkám to na rovinu - chtělo by to, aby taky párkrát zaváhala," říká v ligovém komentáři pro Aktuálně.cz bývalý útočník Petr Švancara.

Plzeň má už čtyři body náskok, k tomu odložený zápas doma se Zbrojovkou, příště je derby a někdo z pronásledovatelů, Slavia či Sparta, určitě ztratí. Ne-li oba. Je tedy možné, že Viktorka ještě více uteče. Když bude odskakovat stále víc, už ji nikdo nechytne. Když někdo vyhrává, je to zasloužené, ale zvýšení dramatičnosti by neuškodilo. Plzeň si drží vysokou úroveň dozadu, góly nedostává, třebaže měl Jablonec nyní nějaké příležitosti, nebyl schopen skórovat. A Plzeň byla opět skvělá ve své produktivitě. Proměnila, co měla. Mají obrovskou sílu ve standardkách, které se špatně brání, hráči se těžko hlídají, navíc střelec Chorý má fazonu. Jde na něj už rozehrávka od brankáře Staňka a je to účelné. Zásluhu na tom mají kluci na lavičce. Trenér Michal Bílek vždycky skvěle takticky nachystá mužstvo na soupeře. Viktorka se sice pere s Ligou mistrů, ale střetává se v ní s nejlepšími týmy na světě, jim se nemůže rovnat. Naši ligu zvládá však s přehledem. Sparta vstřelila v Brně čtyři góly, Pardubicím jich nadělila dokonce pět. Znovu se chválí její ofenziva, znovu začíná dávat góly. Opravdu se však ukáže, jak na tom je, až v derby. Z vysoké výhry nad posledním týmem tabulky Pardubicemi bych velké závěry nedělal. Mluví se totiž také o sparťanské defenzivní činnosti a ta takový obdiv nesklízí. Hradec měl na Letné čtyři tutovky, Brno také, Pardubice se dvakrát proti Spartě na její půdě gólově prosadily. Musí se na defenzivu víc zaměřit, jinak není schopna slávistické hráče v nábězích zachytávat. Teď v deseti Slavia podala proti Mladé Boleslavi fantastický výkon, bylo obdivuhodné, jak ji přehrávala. Opět se debatuje o rozhodčích a VAR. Hlavní nařídil proti Slavii penaltu za zmaření vyložené šance a vyloučil jí hráče. Bohužel nesprávného. Vidím to jako prostou lidskou chybu, že se spletl, nic jiného v tom nehledám. V tom se ukázal VAR jako prospěšný, že označil pravého viníka. Takový trest je ovšem pro hráče strašně nepříjemný, schytá to rovnou třikrát: vyloučení, penalta a ještě následně hrát nebude. Oscar přijde o derby. Někteří se pozastavují nad tím, že za chycení rukou je červená, zatímco za kopnutí či podražení jen žlutá. Nejsem toho velký zastánce, respektuju však, že někdo to vymyslel. Pravidla jsou nastavená tak, aby se v pokutovém území takto nefaulovalo. A nebudu se nad dalšími rozčilovat, i když jdou někdy proti selskému rozumu a duchu fotbalu. Na lavičku Baníku Ostrava usedl po vyhozeném Pavlu Vrbovi jako jeho nástupce Pavel Hapal. A mužstvo porazilo Slovácko. Hapal přiznával, že stačilo tým jen trošku nakopnout, vyčistit vzduch z toho, jak byli kluci pod tlakem. Zafungovalo to, přišel nový impulz. Pozměnil trochu základní sestavu, čímž zvedl ty, kteří se cítili na lavičce náhradníků možná trošku odstrčení. Petr Švancara (44) Foto: Lukáš Caha Bývalý ligový útočník, svého času jeden z největších talentů v českém fotbale. V nejvyšší soutěži odehrál za devět různých klubů včetně Slavie či Zbrojovky Brno 309 zápasů, v nichž nastřílel 59 branek. Já si všiml, jak trenér Hapal nutil hráče jít po zisku míče okamžitě do útoku, chce je vidět hodně nahoře. Tlačí je do ofenzivy, jeho styl může být pro Baník vítaný a pro fanouška tím více. Ale asi bychom při jeho zhodnocení měli ještě chvilku počkat, pořád dostává moc gólů, Slovácko se prosadilo i v oslabení. O něj se však nebojím, že by mělo starosti se záchranou. Mužstvo má kvalitu, jak skončí evropské poháry, věřím, že se zvedne a bude pokračovat v krasojízdě, kterou předvádí už dva roky. I když není možné, aby vyhráli v Nice a pak předvedli na Baníku v první půli takový slabý výkon. Přicházejí však individuální chyby, při prvním domácím gólu zaváhal stoper Hofmann, pak se Kalabiška nechá hloupě vyloučit za dva žluté fauly během pár minut. Ale Slovácko to zvládne, o záchranu hrát nebude.