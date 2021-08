Hrdina Slavie schytal palbu vajíček. Nejlepší den mého života, prohlásil přesto Samek

Slávistický fotbalista Daniel Samek označil nedělní ligový zápas s Ostravou za největší zážitek v životě. Teprve sedmnáctiletý záložník se dočkal své první branky v nejvyšší soutěži, přidal asistenci a nasměroval Pražany k hladkému vítězství 4:0.

"Na tenhle den si budu pamatovat do konce života, budu na to vzpomínat celou kariéru. Ani jsem si nepředstavoval, že by se něco takového mohlo stát. Byl to nejlepší den v mém životě," liboval si dojatý Samek.

Nejprve po půlhodině centrem z přímého kopu našel útočníka Stanislava Tecla, který otevřel skóre.

"Secvičené přímo na Standu to nebylo, měli jsme to secvičené do toho prostoru. Byl to jen takový lehký oblouček přes obrannou řadu. Standa to trefil úžasně, krásná branka," pochvaloval si talentovaný fotbalista.

Ve 45. minutě pak po narážečce s Ivanem Schranzem svou slabší levou nohou zvýšil. "Dostal jsem se do té situace poměrně nečekaně. Křikl jsem na Schranzíka, ať mi to dá pod sebe. Slabší nohou jsem dal gól, což se mi povedlo možná poprvé v životě. Neuvěřitelný okamžik," opakoval Samek, který se v 17 letech, šesti měsících a třech dnech stal druhým nejmladším střelcem v novodobé historii klubu po Tomáši Necidovi.

Teprve potřetí nastoupil za "áčko" Slavie v základní sestavě. "V minulé sezoně jsem v základu odehrál dva zápasy, byla z toho tehdy jedna remíza a jedna výhra. Proti Baníku jsme si připsali výhru 4:0, která byla zasloužená a po skvělém týmovém výkonu. Zatím to tak byl určitě nejlepší zážitek," lebedil si.

Baník před zápasem na Slavii třikrát po sobě zvítězil. "Věděli jsme, že to bude těžké. Že Baník hraje docela agresivní styl a že by mi to nemuselo sedět. Ale myslím, že jsem se s tím popasoval dobře. Výsledek 4:0 mluví za vše," rozplýval se záložník.

Po zápase řídil tradiční děkovačku pod severní tribunou, kde sídlí "kotel" slávistických fanoušků. "Moc jsem se do toho netlačil, byl jsem trošku nervózní. V 17 letech stát před celou tribunou, to se nepoštěstí jen tak někomu. Myslím, že jsem to ale zvládl nakonec docela dobře. Neřekl jsem nic špatně, takže to bylo super," oddechl si Samek.

Po utkání v kabině ho zaskočili spoluhráči. "Nebylo to moc hezké, ale překvapení to bylo pořádné. Přišel jsem do kabiny a těsně před děkovačkou kolem mě nastoupilo šest kluků. Nemohl jsem utéct a schytal jsem asi deset vajíček," prozradil hrdina dne.

"Musel jsem se jít hned umýt, měl jsem to úplně všude. Ale když gólový debut, tak se vším všudy," dodal s úsměvem Samek.