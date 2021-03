Poslední Příbram vyhodila Horvátha, nástupce ještě hledá

Soud uvalil na bývalou prezidentku Bolívie Jeaninu Áňezovou vazbu, a to zatím na dobu čtyř měsíců. Informovala o tom v pondělí agentura Reuters. Na bývalou hlavu státu a členy jejího kabinetu byl vydán v pátek zatykač kvůli podezření ze vzpoury a podpory terorismu. Politička ale obvinění odmítá, podle ní se jedná o politickou perzekuci.

Áňezová stála v čele Bolívie od listopadu 2019 do listopadu 2020. Do úřadu nastoupila po rezignaci Eva Moralese, který odstoupil po masových protestech, které vyvolalo to, že se v rozporu s ústavou ucházel o čtvrtý prezidentský mandát. Během demonstrací v roce 2019 zemřelo přinejmenším 30 lidí. Podle Moralesových příznivců se jednalo o státní převrat, Áňezová ale tvrdí, že předání moci se uskutečnilo podle ústavních pravidel.

V loňských prezidentských volbách uspěl kandidát Moralesovy socialistické strany (MAS) Luis Arce. Díky tomu se bývalý prezident, který byl po odchodu z funkce taktéž vyšetřován kvůli terorismu, mohl vrátit ze zahraničí.