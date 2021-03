Stanciu uhranul sólem i dalším parádním přímým kopem. Má výjimečný švih, žasne kouč

Nicolae Stanciu dál baví fotbalovou Fortuna:Ligu. Rumunský záložník předvedl v neděli další parádní přímý kop, vzápětí nadchl odvážným sólem a zařídil Slavii vítězství na půdě Mladé Boleslavi (3:0).

Stanciu nejprve ve 27. minutě poslal míč přes zeď přesně k tyči a otevřel skóre. Stejný výstavní kousek se mu povedl o dva týdny dříve v duelu na Slovácku.

"V těch situacích, jako jsou přímé kopy, si věřím. Jsem rád, že se mi podařilo znovu dát gól. Trénuju to a mám radost, že tam balon spadnul," liboval si Stanciu po zápase v Boleslavi, po němž slávisté znovu navýšili náskok v čele tabulky.

"Trajektorie a rotace balonu je hodně zvláštní. Má výjimečný švih, míči dokáže dát velkou rotaci a zároveň dokáže střely kopat hodně prudce," žasne nad svým svěřencem kouč českého mistra Jindřich Trpišovský.

"Podobný hráč byl Miňo Stoch, technika kopu a trajektorie míče je u obou hodně specifická," připomněl trenér jiného nedávného slávistu.

Ve 40. minutě se Stanciu nadechl k velkému sólu, které zakončil ranou pod břevno. "Ten druhý gól se mi líbil víc," usmíval se rumunský středopolař.

"Všiml jsem si, že se mi obránce snaží zablokovat pravou nohu ke střele, takže jsem si to hodil na levou. Nezáleží, jestli mám balon na levé nebo pravé noze, dokážu střílet oběma. Takže ta střela nakonec nebyla složitá," mávl rukou hrdina duelu.

Dva góly v jednom duelu dal v české lize počtvrté, dvakrát se mu to povedlo ve Slavii a dvakrát ve Spartě. Na první hattrick však stále čeká, nijak mu to ale nevadí.

"Nepřemýšlím nad svými individuálními výkony, protože ve fotbale nehrajete sám. Takže je pro mě nejdůležitější, jak se daří týmu. Pokud dám gól a pomůžu týmu, je to skvělé, když ne, snažím se pomoct jinak," vysvětlil Stanciu.

V posledních čtyřech soutěžních zápasech, v nichž nastoupil, zaznamenal šest branek a táhne Slavii. "Nevím, jestli mám nejlepší formu ve Slavii. Média to tvrdila i na konci minulé sezony, kdy jsem hrál dobře, měl jsem nejvíc asistencí v lize. Říkali, že jsem v nejlepší formě, teď to říkají znovu," krčil rameny rumunský šikula.

"Nepřemýšlím o tom, soustředím se pouze na to, aby Slavia vyhrávala. Moje individuální výkony jsou druhořadé," zopakoval.

Podle Trpišovského těží Stanciu i z toho, že na začátku jara neodlétal na reprezentační srazy. "Zvlášť jemu to dělalo vloni na podzim velké problémy, srazy byly hodně dlouhé. Hraje v dobrém rozpoložení a vyhovuje mu i práce s hráči okolo něj. Potřebuje kvalitu hráčů okolo sebe, aby tu svoji prodal. Teď ji prodává i góly a body," mnul si slávistický stratég ruce.

"Těžko vybírat, který gól byl dnes hezčí, oba byly nádherné. Hlavně při tom druhém ale dokázal, že je to na českou ligu a české poměry výjimečný hráč. Všichni bychom si měli vážit, že u nás hraje. Je to hráč, na kterého se hezky dívá. Myslím, že to je v naší lize dost výjimka," pochvaloval si Trpišovský.