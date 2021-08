Hložek na hrot podle expertů nepatří. A Messiho Sparta nemá, upozorňuje Němeček

Přestože v minulé sezoně dlouho marodil kvůli únavové zlomenině zánártní kosti, stihl nasázet patnáct ligových branek a ročník zakončil okázalou čtyřgólovou střelbou do sítě Brna. Nyní se Adam Hložek drží na skromnějších číslech: v šesti zápasech si připsal dva góly. Na vině může být krátká dovolená, podle expertů ale i nevhodná pozice na hrotu sparťanské sestavy.

Měl pět dní na to, aby si po Euru odpočinul, poté se musel hlásit trenéru Vrbovi do přípravy na novou sezonu. Únava na Hložka má na jeho výkony vliv, možná ještě víc ale skutečnost, že vepředu útočné formace Letenských zůstává často osamocen.

"Adam není hroťák, bez Juliše zůstal v útoku sám, pere se tam se stopery. Nelze se divit, že se mu tam moc nedaří, vždyť v současném fotbalové Evropě to umí jen Messi. Mnohem výhodnější by pro něj bylo místo na levém okraji útočné formace," říká Václav Němeček, bývalý záložník Sparty a upozorňuje, že pokud se v současném herním systému týmu nic nezmění, Hložkovy výkony mohou mít dál sestupnou tendenci. "Aby udělal další krok kupředu, potřebuje mít vedle sebe kvalitní spoluhráče," dodává.

Stejného názoru jsou i další osobnosti z nedávné historie Sparty. "Je to věc trenéra, kam ho postaví, nicméně Adamovi by podle mě více vyhovovala pozice pod hrotem. Měl by tam víc prostoru na přihrávku i na střelbu," tvrdí bývalý kouč a sportovní ředitel klubu Zdeněk Ščasný. "Na hrotu útoku mu chybí spoluhráč, sám se v souboji se stopery těžko prosazuje. Jeho velkou zbraní je úžasné zrychlení, takže by mu určitě víc vyhovovalo místo křídelního, nebo podhrotového útočníka," doplňuje bývalý záložník Martin Frýdek.

Někdejšímu útočníkovi Davidu Lafatovi by se zamlouvala Hložkova spolupráce s Lukášem Julišem. "Oba by si navzájem pomáhali, což se projevovalo i v jejich produktivitě. Když je Adam sám, tak do vápna to ideální útočník není. Umí udržet míč, což často v přehuštěné obraně soupeře není možné. Nemůže tam využít ani své rychlosti," říká.

Je ovšem možné, že se notoricky známá nerudovská otázka Kam s ním? stane brzy bezpředmětnou. Hložkovi je 19 let, má za sebou účast na fotbalovém Euru a odborný web Transfermarkt ohodnotil jeho cenu na 17 milionů eur, tedy asi 435 milionů korun. Pro Spartu tedy žhavé zboží. "Ta částka je velmi reálná. Tedy minimálně reálná, já tam ještě cítím rezervy směrem nahoru," tvrdí hráčův manažer Pavel Paska.

"Je však velice důležité, kam by měl jít. Kdyby odešel za velké peníze do nějakého velkého klubu, tak by se počáteční spokojenost mohla velice rychle změnit v ještě větší zklamání. Ke zlepšení své výkonnosti potřebuje hrát, ne sedět na lavičce náhradníků," varuje Ščasný.

K dalšímu setrvání na Letné se přiklánějí i další sparťané. "Zvlášť, když letos na podzim čekají Spartu zápasy v Evropské lize, které by mu měly prozradit, zda se v nějakém zajímavém zahraničním klubu může uplatnit," přemítá Lafata. "A může v nich na sebe upozornit a ještě vylepšit svoji současnou vizitku, doplňuje Frýdek.