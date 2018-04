Další ztráta pro Slavii. Doma nedokázala dát gól Slovácku a vyprovázel ji pískot

AKTUALIZOVÁNO před 9 minutami

Fotbalisté Slavie v 26. kole HET ligy jen remizovali se Slováckem 0:0. Plzeň má tak po výhře nad Karvinou v čele tabulky náskok už devět bodů. Hráče sešívaných po zápase vyprovázel pískot nespokojených fanoušků.

Praha - Fotbalisté Slavie ve 26. kole první ligy doma jen remizovali se Slováckem 0:0 a na druhém místě tabulky mají ztrátu devíti bodů na vedoucí Plzeň. Viktorii tak stačí za týden právě v Edenu uhrát alespoň remízu a bude slavit titul. Slavia hrála bez branek podruhé za sebou, Slovácko bodovalo počtvrté v řadě a už 443 minut neinkasovalo.

"V zápase s Plzní půjde o víc věcí, my pořád bojujeme o druhé místo. Vlčáků za námi je hodně. Bude to velký zápas, jeden z největších na jaře. My ty tři body potřebujeme, motiv bude získat tři body, abychom si upevnili druhé místo," řekl trenér Slavie Jindřich Trpišovský. "Určitě nechci, aby Plzeň slavila u nás doma," dodal záložník Jaromír Zmrhal.

Slavia se sice od začátku snažila vytvořit si převahu, ale potýkala se s nepřesností. Slovácko tak mělo často možnost na zajímavé brejky, ale i jeho hráči neřešili útočné akce dobře. Petrovi v dobré šanci utekl míč a Navrátil pálil vysoko nad.

Domácí zahrozili v deváté minutě, ale Necidova tečovaná střela skončila těsně vedle. Nebezpečné byly i dvě standardní situace Stocha, který nejprve dobře centroval a poté to zkoušel z dálky sám, rozvlnil však jen boční síť.

Už před utkáním měla Slavia kvůli velké marodce problém se skládáním sestavy a poprvé od prvního jarního kola naskočil v základu Bucha, po půl hodině se navíc opět zranil navrátilec do sestavy Deli. Kvůli problému se stehenním svalem ho musel vystřídat Ngadeu. "Museli jsme využít hráče, kteří ještě nebyli ideálně připraveni ať už to byli Deli, Ngadeu, Hušbauer, Škoda, Zmrhal. Bylo to riziko, ale jiná možnost nebyla," připustil Trpišovský.

Největší šanci měla Slavie v závěru poločasu, kdy Necid nepustil k míči brankáře Heču a Souček mohl hlavičkovat do odkryté branky, jenže za svého gólmana zaskočil Břečka a na brankové čáře vyhlavičkoval míč do bezpečí.

Slovácko nadále ukazovalo, proč mu v posledních zápasech dobře funguje obrana a domácí se těžko prosazovali. Naopak hostující Krejčí se po standardní situaci dostal do dobré pozice, ale hlavičkoval vedle. "To byla gólovka, to se musí dávat. Asi jsem z toho byl překvapený. Ale musíme být realisté, bod odsud je zlatý," řekl Krejčí.

Na posledních 20 minut přešla Slavia na hru na dva hroty Necida a Škodu a zamkla Slovácko na jeho polovině. Střídající Hušbauer trefil tyč, Stoch pálil mimo. Hušbauera poté vychytal Heča a Stochův přímý kop proletěl jen kolem tyče. Slovácko se ale už ubránilo a má náskok tří bodů na pásmo sestupu.

Slavia si po utkání hodně stěžovala na situaci z 87. minuty, kdy byl Souček ve vápně držen za dres, ale sudí Julínek to jako penaltu neposoudil. "Chtěl jsem se rozeběhnout, ale nešlo to, jak mě držel soupeř za dres. Za mě jasná penalta. Podobných situací tam bylo víc. Mrzí mě, že dnes nebylo video, to bychom vyhráli 3:0," prohlásil Souček.

"Získali jsme tu bod s obrovským štěstím. Nejsem spokojený s výkonem, jen v prvních 20 minutách. Ale po odstoupení Havlíka šla naše hra dolu. Bod jsme spíše ubojovali. Absolutorium zaslouží oba stopeři a brankář Heča," chválil defenzivu trenér Michal Kordula. "Oba stopeři hrají dobře, defenzivní záložník velmi dobře, mužstvo je pracovité, hráči se nevyfláknou na jedinou situaci. Proto se nula drží, ale musíme také dávat góly, bez nich to nepůjde," dodal.

26. kolo první fotbalové ligy:

Slavia Praha - 1. FC Slovácko 0:0

Rozhodčí: Julínek - Dobrovolný, Dresler. ŽK: Danny, Souček - Divíšek, Navrátil, Daníček. Diváci: 13.118.

Sestavy:

Slavia: Kolář - Bořil, Jugas, Deli (31. Ngadeu), Flo - Souček - Stoch, Danny, Bucha (62. Hušbauer), Zmrhal (68. Škoda) - Necid. Trenér: Trpišovský.

Slovácko: Heča - Juroška, Krejčí, Břečka, Divíšek - Daníček - Navrátil, Havlík (20. Machalík), Sadílek, Petr (55. Zajíc) - Kubala (82. Hofmann). Trenér: Kordula.