Francouzi řeší Mbappého: prý chodí s transgender modelkou, která fotila pro Playboy

Škoda Auto investuje v příštích pěti letech dalších 5,6 miliardy eur, zhruba 138 miliard korun, do elektromobility a 700 milionů eur, tedy přibližně 17,2 miliardy korun, do digitalizace. Loni firma uváděla, že chce během pěti let do elektromobilů investovat 1,4 miliardy eur, tedy čtvrtinovou částku.

Do roku 2026 uvede automobilka na trh tři nové čistě elektrické modely a další budou následovat. Podíl čistě elektrických vozů na prodejích značky má v Evropě do roku 2030 vzrůst na více než 70 procent. Urychlení přechodu na elektromobilitu a digitalizaci má prezentovat nové logo a vizuální styl značky. Uvedli to dnes zástupci společnosti při představení studie nového elektromobilu Vision 7S.

"Prostřednictvím studie Vision 7S nabízíme konkrétní pohled na zcela nový model Škoda, kterým rozšíříme produktové portfolio a naši zákaznickou základnu. Výrazně tak zrychlujeme naši elektrickou ofenzívu," uvedl předseda představenstva společnosti Klaus Zellmer.

V příštích pěti letech uvede Škoda elektromobil v kategorii malých vozů, dále kompaktní elektrické SUV a také sedmimístný rodinný vůz. Konkrétní představu sedmimístného elektrického SUV nabízí studie Vision 7S. Vůz na bázi modulární platformy pro elektromobily koncernu Volkswagen má baterii s kapacitou 89 kilowatthodin, která umožňuje dojezd více než 600 kilometrů a dobíjení až 200 kilowatt. Další elektromobily budou následovat do roku 2030.