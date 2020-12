Fukal: Vím, co se dělo v jablonecké šatně. Pelta raději zůstal venku a udělal dobře

Po vítězství Jablonce nad Plzní 3:2 ve Fortuna:Lize, kdy domácí prohrávali v poločase 0:2 a hráli hodně špatně, trenér Petr Rada prohlašoval, že by nikomu nepřál, aby o přestávce byl v hráčské kabině. "Já vím co se tam dělo, prozradil mi to jeden zkušený hráč, který nechce být jmenovaný," říká v komentáři pro Aktuálně.cz bývalý reprezentační obránce Milan Fukal.

Trenér Rada řval jak protržený, vůbec se neohlížel, že jsou v šatně i další členové realizačního týmu, jen ať to také slyší. V takových případech nechodí do kabiny jen majitel Miroslav Pelta, protože dobře ví, co se bude dít. Schytali to všichni, někdo víc, někdo míň. Byl to jeho dvanáctiminutový monolog, každý byl rád, když to skončilo a vylezl ven. A aspoň si hráči stihli mezi sebou něco říct, to také proběhlo a pomohlo to.

Já si vzpomínám na utkání shodu okolností také s Plzní na konci podzimu 2006, kdy hosté na konci poločasu vyrovnali a při odchodu do kabin se nám mladý Limba (David Limberský) smál. Až nás urážel, přitom Plzeň nebyla na takové úrovni jako nyní. A přidali se další. Trenér Rada došel k poznatku, že jsme je podcenili a šatna o poločase jen burácela. Každou sekundu využil, aby nás setřel a také nabudil. Vyhráli jsme 2:1.

Můj zdroj mi nejen prozradil, jaká byla bouřka v šatně, kam se na ni hrabou hurikány nad Floridou, ale rovněž se podivil, jak takové zkušené mužstvo jako Plzeň nedokázalo zareagovat na vývoj utkání. Jablonec snížil, soupeř vůbec nic nezměnil, hrál pořád stejně. Žádné prostřídaní, jiná taktika, rozestavení, pořád to samé. Plzeň byla zralá na čtyři, pět gólů. Je zarážející, že jeden z nejlepších týmů naší ligy nedokáže reagovat na protivníka, který se po hrůzném prvním poločase zvedne.

Sparta vyhrála po šesti letech na Slovácku, po vítězném gólu Pavelky byla na všech vidět velká úleva, jak z nich ta zátěž spadla. Slovácko je doma velice těžký soupeř, Kadlec, Petržela, i když nehrál od začátku, jsou schopní a zkušení hráči. Sparta se k výhře protrápila, ale takový výsledek se počítá. Hodně jí to pomůže a společně s Jabloncem se bude zuby nehty držet v závěsu za Slavií.

Sima je zjev

Nepochyboval jsem o tom, že Slavia doma Liberec porazí. Slovan měl těžký program, zápasy v Evropské lize šly rychle za sebou, pro trenéra Pavla Hoftycha bylo složité připravit mužstvo, aby v Edenu uspělo. Podle mého to byla jen otázka prvního gólu, kdy se Slavia uklidní a pohlídá si to.

Sima je zjev, pokračuje ve fantastických výkonech. Bránit ho při výskoku je nemírně těžké, ať zvolíte zónové bránění, kdy si hráči hlídají určitý prostor, nebo osobní. Já bych na něj nasadil mladého rafana, aby mu nedovolil jít v pohodě do hlavičky a aspoň ho blokoval. I když je tu riziko faulu. A do prostoru, kam nabíhá, bych vyslal dva tři urostlé nejlepší hlavičkáře a ještě by měl vypomoci gólman. Ale to je jenom příprava, góly ze standardek padají, o Sergio Ramosovi se ví, a přesto se prosadí.

Probíralo se, kteří hráči z hostování v Liberci budou moci proti Slavii nastoupit, kteří zůstanou mimo. Tyhle věci fotbalu strašně škodí. A zvlášť když před tím nebo i po zápase uklouzne do médií něco ve smyslu, že kdyby Matoušek dal gól, neposlali by mu výplatu a podobně. Nechápu, proč to připomínat. Hráči to pak mají v hlavě. Venku se nic takového neděje, tím tyto tlaky odpadají.

Když někoho pustíte na hostování, chcete, aby hrál, tak proč by se ho potom měli bát. I kdyby se měl vracet zpět za dva měsíce, tak v tu chvíli nastupuje za toho, kde zrovna působí. Navlékne si dres a snaží se podat nejlepší výkon. Za těch devadesát minut fotbalista další myšlenky odstaví, chce jen uspět, nechat na hřišti fotbal, to je podstata fotbalu. Naopak má motivaci se proti svému klubu ukázat. Když se mu to však neustále připomíná, v hlavě něco zůstane.

Milan Fukal Věk: 45 let Někdejší důrazný stoper. Se Spartou získal dva ligové tituly, skvělé jméno si udělal v německé bundeslize, kde strávil celkem šest sezon - nejdříve v Hamburku, pak v Borussii Mönchengladbach. Z národní tým nastoupil k 19 reprezentačním zápasům.

Na lavičku Mladé Boleslavi se vrátil trenér Karel Jarolím. Mám pocit, že není úplně přesvědčený, že nastoupil ve vhodnou dobu. Mužstvo se nyní nachází v nedobré situaci nejen co se týče výsledků, je v jakémsi chaosu, není v pohodě. V takovém stavu se mužstvo těžko přebírá. Až si složí zimní přípravu a začne proces přebudovávání týmu, bude to pro něj úplně něco jiného.

Jsem však přesvědčen, že starší kouči jako Karel Jarolím, Petr Rada anebo Václav Kotal do dnešního fotbalu patří, mají mužstvu co dát. Dokážou si udržet respekt, donutit hráče, aby se správně zkoncentrovali. Mladším se to ne vždy podaří. Trošku výjimka je Jindřich Trpišovský ve Slavii, ale ten má k dispozici úžasně silný kádr, kde musí každý makat, aby si místo - i na tribuně - udržel.